Ko je Vuk Bajrušević - izrešetani vlasnik kafića?

U današnjoj pucnjavi na Vračaru ranjen je vlasnik kafića Vuk Bajrušević, javili su beogradski mediji.

Bajrušević (50) je navodno upucan u obje noge i njemu se ukazuje pomoć.

MUP je pokrenuo akciju Vihor.

Ko je Vuk Bajrušević

Vuk Bajrušević pravosnažno je osuđen 2017. godine na godinu dana zatvora zbog pokušaja iznude 850.000 evra.

Ovom odlukom potvrđena je presuda Višeg suda u Beogradu, koji je utvrdio da je Bajrušević od maja 2009. do maja 2010. u Beogradu, prijetnjama ubistvom i teškim nasiljem pokušao da natera oštećenog A. A. da mu isplati novac za koji je vjerovao da mu pripada.

U presudi se navodi da je zahtijevao isplatu 850.000 evra, a kada mu je oštećeni odgovorio da nikakav dug ne postoji, Bajrušević mu je upućivao ozbiljne pretnje, zbog kojih je oštećeni strahovao za sopstveni život i bezbjednost svoje porodice.

Oteo ga Zemunski klan

Apelacioni sud je sada doneo konačnu odluku. Podsjetimo, ovaj sud je još aprila 2010. ukinuo presudu Višeg suda iz jula 2011, kojom je Bajrušević bio osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora, pa je postupak ponovljen.

Bajrušević je inače bio žrtva otmice 7. novembra 2000, kada su ga pripadnici “zemunskog klana” oteli i od njegove sestre, Bojane Bajrušević, uzeli otkup od 1,5 miliona maraka.

Bojana Bajrušević je 10. februara 2017. prvostepeno osuđena pred Specijalnim sudom zbog krijumčarenja cigareta u Srbiju od 1996. do 2001. godine. Dobila je kaznu od pet godina zatvora.

Zanimljivo je da je istom presudom oslobođen Mihalj Kerets, optuživan u više odvojenih postupaka za šverc cigareta. Presudom je naloženo i da se od Bojane Bajrušević oduzme imovinska korist veća od sedam miliona evra, podsjeća "Telegraf".