Optužen dvojac zbog pljačke pumpe u Pelagićevu

Okružni sud u Doboju potvrdio je optužnicu protiv Belmina Delića (36) i Emira Zahirovića (32) koja ih tereti za pljačku pumpe i otimanje torbice od A.J. odakle su uzeli oko 1000 maraka.

Okružno javno tužilaštvo u Doboju tereti ih da su 5. avgusta 2025. godine oko 00.25 u Pelagićevu, po dogovoru došli do benzinske pumpe.

Kako piše u optužnici, došli su vozilom golf 4 koji je u vlasništvu S.B.

Dalje se dodaje da je Emir Zahirović ostao u vozilu kako bi osmatrao da ih neko ne vidi, dok je Belmin Delić ušao u prostoriju pumpe.

U optužnici piše da se on maskirao tako što je oko glave vezao maramu i stavio kačket, a bio je i naoružan.

On je ušao noseći pištolj, a unutra su se nalazili radnik pumpe oštećeni I.I. i oštećeni A.J.

Razbojnik je uperio pištolj u smjeru I.I. i povišenim tonom obratio mu se "Pare, pare, pare, daj pare".

Dalje se navodi da je I.I. iz ladice izvadio novac oko 500 KM i stavio ga na prodajni pult.

Delić je uzeo novac pa ona i A.J. rekao "Daj torbicu".

Košarka Pao dogovor o nasljedniku Obradovića: Penjaroja u Partizanu

Čovjek mu je predao torbicu marke "Louis Vuitton" u kojoj se nalazio novčanik tamno smeđe boje iste marke .

U novčaniku je bilo oko 360 KM i 90 evra, vozačka dozvola, 3 lične karte, bankovna kartica i čakija, te potom oštećene uputio u prostoriju koja se nalazi iza prodajnog pulta, što su oni i učinili.

Delić je nakon svega došao do golfa koji je bio parkiran nedaleko od benzinske pumpe, a u kome ga je čekao Zahirović.

Zajedno su napustili lice mjesta i pobjegli u pravcu Tuzle.

"Dakle, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, upotrebom sile i vatrenog oružja, oduzeli tuđe pokretne stvari, a d‌jelo je učinjeno od strane više lica, čime su učinili krivično d‌jelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 37 KZ Republike Srpske", piše u optužnici.