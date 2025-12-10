Logo
Pao dogovor o nasljedniku Obradovića: Penjaroja u Partizanu

ATV

10.12.2025

13:09

Кошаркаши Партизана
Španski košarkaški stručnjak Đoan Penjaroja biće novi trener Partizana, gdje će zamijeniti Željka Obradovića.

Penjaroja je dogovorio saradnju sa crno-bijelima na godinu i po dana, čime počinje nova era u Humskoj nakon turbulentnog odlaska Željka Obradovića, saznaje "Meridijan sport“.

Bogato iskustvo

Penjaroja (54) je trener sa bogatim iskustvom u elitnom evropskom nivou – vodio je Barselonu, Baskoniju i Valensiju, a najveće uspjehe zabilježio je sa Burgosom, sa kojim je osvojio dve titule FIBA Lige šampiona (2020, 2021) I FIBA Interkontinentalni kup ,dvije titule FIBA Lige šampiona (2020, 2021) I FIBA Interkontinentalni kup.

Španac stiže sa asistentom koji će imati dvostruku ulogu – biće dio stručnog štaba, ali i prevodilac u komunikaciji sa timom.

Nakon dvije pobjede koje je Partizan vezao pod vođstvom Mirka Ocokoljića, dio javnosti i navijača očekivao je da upravo on dobije šansu do kraja sezone. Međutim, rukovodstvo Partizana procijenilo je da je ekipi potreban trener sa jačim pedigreom i ozbiljnim evroligaškim iskustvom, posebno u trenutku kada se sezona lomi.

Večiti derbi u Evroligi

Penjaroja je u prošlosti sa Barselonom bio "na jednu loptu“ od Fajnal-fora, a sa Baskonijom je stigao do plej-ofa Evrolige – što ga čini profilom kakav je Partizan tražio.

Vijest o postizanju dogovora stiže u trenutku kada se Partizan priprema za najveći izazov dosadašnjeg dijela sezone – večiti derbi protiv Crvene zvezde u okviru Evrolige.

Upravo je tajming potpisivanja ono što dodatno intrigira javnost, jer djeluje da klub želi da donese snažan impuls i stabilnost u ključnom trenutku.

KK Partizan

Željko Obradović

