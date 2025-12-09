Novinarka otkriva: "Obradovićeva ćerka mi je rekla..."

Izvor:
Turska novinarka Deniz Aksoj otkrila je šta joj je rekla ćerka Željka Obradovića, Anja.
Ostavka Željka Obradovića u Partizanu i dalje je glavna tema u svijetu košarke, pa tako i za zvanične kanale Evrolige.
O tome je u Evroliginom specijalu pred "vječiti derbi" pričao Bogdan Bogdanović, a zabilježen je i komentar turske novinarke Deniz Aksoj.
Deniz Aksoj, koja je i dobra prijateljica Obradovićeve ćerke Anje, podijelila je dio razgovora sa njom.
"On i njegova porodica su među najvećim navijačima Partizana. Njegova ćerka Anja je moja dobra prijateljica. Anja mi je povodom njegove ostavke rekla: 'Deniz, vjeruj mi, ovo je dobro za zdravlje mog oca. Mi volimo klub, mi smo najveći navijači kluba, ali vjeruj mi, ovo je dobro za njegovo zdravlje'", izjavila je Aksoj.
O ŽOC-ovo ljubavi prema Partizanu govorio je i Bogdan Bogdanović.
"Partizan je njegova prva ljubav. Čak i kada smo bili u Feneru, uvijek smo pričali o Partizanu. On voli igru i kada god priča sa igračima, uvijek želi da vidi i njihovu ljubav prema košarci. To ga čini uspješnim", izjavio je Bogdanović.
