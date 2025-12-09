Novinarka otkriva: "Obradovićeva ćerka mi je rekla..."

Ostavka Željka Obradovića u Partizanu i dalje je glavna tema u svijetu košarke, pa tako i za zvanične kanale Evrolige.

O tome je u Evroliginom specijalu pred "vječiti derbi" pričao Bogdan Bogdanović, a zabilježen je i komentar turske novinarke Deniz Aksoj.

Deniz Aksoj, koja je i dobra prijateljica Obradovićeve ćerke Anje, podijelila je dio razgovora sa njom.

"On i njegova porodica su među najvećim navijačima Partizana. Njegova ćerka Anja je moja dobra prijateljica. Anja mi je povodom njegove ostavke rekla: 'Deniz, vjeruj mi, ovo je dobro za zdravlje mog oca. Mi volimo klub, mi smo najveći navijači kluba, ali vjeruj mi, ovo je dobro za njegovo zdravlje'", izjavila je Aksoj.

O ŽOC-ovo ljubavi prema Partizanu govorio je i Bogdan Bogdanović.

"Partizan je njegova prva ljubav. Čak i kada smo bili u Feneru, uvijek smo pričali o Partizanu. On voli igru i kada god priča sa igračima, uvijek želi da vidi i njihovu ljubav prema košarci. To ga čini uspješnim", izjavio je Bogdanović.