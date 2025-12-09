Aleksa Avramović za ATV: Alimpijević sjajno započeo put u reprezentaciji

Srpski košarkaški reprezentativac Aleksa Avramović od ove sezone nosi dres novog evroligaša Dubaija. Početak u novom klubu bio je bolan, Avramović je doživio povredu na bizaran način, prilikom tretmana kod klupskog fizioterapeuta, ali po povratku na teren odmah je pokazao o kakvom pojačanju je riječ.

Za ATV kaže da je Dubai nešto najbliže NBA ligi.

- Sve nam je olakšano, uvijek letimo čarterom. Imamo sve uslove, najviše je liči na NBA. Razmazili su nas u klubu. Na nama je da zajedno gradimo klub i da ga u narednih godina podignemo na najviši takmičarski nivo - rekao je Avramović.

Čačanin je pozdravio dolazak Dušana Alimpijevića na poziciju selektora Srbije.

- Čestitam mu na pobjedama. Imamo fantastičnu komunikaciju. Znamo se od ranije, imamo super odnos. Nisam mogao da igram u kvalifikacijama, imao sam povredu. Svaka mu čast, pobijedili su u dvorani Skendera protiv BiH, nije mala stvar - istakao je Avramović.

