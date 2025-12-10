Logo
Detalji krvavog obračuna: Upucan vlasnik kafića

Izvor:

ATV

10.12.2025

12:54

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U popodnevnim satima došlo je do oružanog incidenta u popularnom beogradskom naselju Vračar.

Kako saznaje "Telegraf.rs", pucnjava se dogodila u jednom kafiću.

Полиција Србија

Hronika

Pokrenuta akcija ''Vihor'': Pucnjava u kafiću, ranjen muškarac

Nezvanične informacije ukazuju da je u incidentu ranjen jedan muškarac, a riječ je o vlasniku poznatog lokalnog ugostiteljskog objekta. Muškarac je, prema prvim saznanjima, pogođen u noge.

MUP pokrenuo akciju "Vihor"

Na mjesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.

Upucani muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.

Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumijeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.

Niz pucnjava

U Beogradu se posljednjih mjeseci dogodio niz pucnjava, a u jednoj od njih je krajem novembra ubijen vođa navijača Partizana T.P. (25).

илу-штрајк-протест-10122025

Svijet

Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati napadač izrešetao je iz vatrenog oružja i ubio T. P. kod trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, nakon čega je pobjegao.

Tijelo sa povredama glave zatečeno je na travi iza trafike, a trenutno se obavlja uviđaj i u toku je potraga za ubicom.

Još jedan od vođa navijača, Nemanja K. (30), 6. decembra je pogođen sa više hitaca u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu.

Kako "Telegraf" nezvanično saznaje, Nemanja K je sjedio za stolom u društvu Nenada Alajbegovića Alibega kada je nepoznati napadač ušao u restoran i otvorio vatru.

Nemanja K. je pogođen sa više hitaca u stomak i noge, a jedan metak mu je zakačio i ruku.

