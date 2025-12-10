Logo
Djevojčicu (6) obljubio partner njene majke

Blic

10.12.2025

12:24

djevojka, djevojlica, zlostavljanje, nasilje
Foto: Pexels

R. V. (64) juče je uhapšen u Kraljevu zbog sumnje da je obljubio djevojčicu (6), koja je inače kćerka njegove partnerke.

Prema nezvaničnim saznanjima Blica, slučaj obljube djeteta (6), policiji nije prijavila njena majka, inače partnerka osumnjičenog, već su to navodno uradili roditelji učenika kojem se djevojčica povjerila da je žrtva seksualnog zlostavljanja.

Kako se saznaje, R. V. (64) je u emotivnoj vezi sa majkom oštećene djevojčice duži vremenski period. Djevojčica, navodno, živi sama sa majkom u stanu u Kraljevu, u kojem se i dogodio zločin.

– Osumnjičeni nije živio sa njima u stanu, već je tu dolazio povremeno. Koliko znam, ponekad je umio i da prespava u porodičnom domu svoje partnerke – tvrdi izvor.

Priznao da je “jednom imao kontakt” sa djevojčicom

Kako Blic nezvanično saznaje R. V. (64) je razveden i ima djecu sa bivšom suprugom.

педофил хапшење Бијељина

Hronika

Kako je Banjalučanin upao u zamku: Fotografije slao policajcima misleći da je dijete

– Nakon hapšenja on je priznao da je imao jednom kontakt sa djevojčicom (6), za čiju je obljubu osumnjičen – otkrio je sagovornik.

Podsjetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su R.V. (64) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom.

Kraljevo

obljuba nad djetetom

