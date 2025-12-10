Jezivo porodično nasilje: Kćerka pretukla majku

U selu Stubal kod Vladičinog Hana dogodio se incident kada je ćerka pretukla majku, udarajući je u predelu glave.

Slučaj su policiji prijavili lekari Hitne pomoći u Vladičinom Hanu, a žena je zbrinuta u vranjskom Zdravstvenom centru, gde joj je sanirano više povreda u predjelu glave.

Iz OJT su potvrdili slučaj, kao i to da je naloženo da se osumnjičena prebaci u odgovarajuću psihijatrijsku ustanovu, piše Blic.