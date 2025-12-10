Zabrinjavajuće: Stručnjaci upozorili na nuspojavu lijekova za mršavljenje

Stručnjaci upozoravaju korisnike popularnih lijekova za mršavljenje na šokantnu nuspojavu koja bi ih mogla ostariti za deceniju.

Lijekovi poput Ozempika, Vegovija i Mundžara postali su izuzetno popularni zbog brzih rezultata u mršavljenju, ali nova istraživanja otkrivaju zabrinjavajuću cijenu takvog uspjeha.

Ovi lijekovi djeluju tako što ciljaju receptore za apetit u mozgu, stvarajući osjećaj sitosti, što zauzvrat dovodi do manjeg unosa hrane i gubitka težine. Iako je Ozempik prvenstveno lek za dijabetes tipa 2, njegovi efekti na mršavljenje doveli su do njegove široke upotrebe u ovu svrhu.

Međutim, pored već poznatih nuspojava kao što su gubitak kose, problemi sa varenjem i opuštena koža, najnovija istraživanja ukazuju na još ozbiljniji problem.

Gubitak mišića jednak je deceniji starenja

Izvještaj kanadskih istraživača, sproveden u saradnji sa Les Milsom i UKActive, otkrio je da ljudi koji koriste ove lekove gube značajnu količinu mišićne mase. Ovaj gubitak, kažu, ekvivalentan je oko deset godina starenja, što dovodi korisnike srednjih i starijih godina u povećan rizik od krhkosti ili povreda od pada.

Auto-moto Škoda dobila novog direktora

Izvještaj dalje kaže: "Gubitak mišića je posebno zabrinjavajući za starije osobe, jer mišićna masa prirodno opada sa godinama. Gubitak mišićne i koštane mase povezan sa lijekovima za mršavljenje takođe može povećati krhkost i rizik od padova."

Upozorava se da bez adekvatnog treninga snage za izgradnju mišića, ovo može biti opasno.

Mišljenje stručnjaka

Glavna autorka studije, dr Džilijan Hatfild, vanredna profesorka na Univerzitetu u dolini Frejzer u Kanadi, objasnila je obim problema. Njena studija je otkrila da su učesnici koji su vježbali 150 minuta nedjeljno i konzumirali 500 kalorija manje nego što je preporučeno izgubili oko 11 procenata mišićne mase. Objasnila je da se sličan gubitak mišića javlja nakon barijatrijske hirurgije, liječenja raka i starenja tokom perioda od 10 godina.

Brajs Hejstings, direktor istraživanja u Les Milsu, naglasio je da ljudi koji uzimaju lijekove za mršavljenje treba redovno da se bave treningom snage kako bi se suprotstavili gubitku mišića. Međutim, napomenuo je da je potrebno više istraživanja kako bi se u potpunosti razumio uticaj ovih lijekova.

Odgovor proizvođača

Kako je objavio LADbible, kao odgovor na ove nalaze, Novo Nordisk, proizvođač Ozempika i Vegovija, izdao je saopštenje: "Preporučujemo da pacijenti uzimaju ove lijekove za svoje odobrene indikacije i pod nadzorom zdravstvenog radnika. Odluke o liječenju treba donositi sa zdravstvenim radnikom koji može da proceni prikladnost upotrebe GLP-1 na osnovu procjene individualnog medicinskog profila pacijenta."

Gradovi i opštine Slučaj nasilja u mrkonjićkoj školi: Oglasio se Centar za socijalni rad

„U kliničkim ispitivanjima za Vegovi, Ozempik ili Ribelsus, nismo posebno proučavali efekat leka na mišićnu masu. U podstudiji sa 140 pacijenata sa BMI od 40 ili manje, sprovedenoj kao dio STEP 1 ispitivanja, denzitometrija (DEXA) je sugerisala da je liječenje Vegovijem praćeno smanjenjem i masti i mišićne mase, sa većim smanjenjem masti nego mišićne mase“, dodali su.

"Preporučujemo da svi pacijenti koji dožive neželjene efekte dok uzimaju Vegovi, Ozempik ili Ribelsus kontaktiraju svog zdravstvenog radnika", rekao je Novo Nordisk.

Eli Lili, proizvođač Mundžara, takođe je izdao saopštenje: "Bezbjednost pacijenata je glavni prioritet kompanije Lili. Sve izvještaje o bezbjednosti pacijenata shvatamo ozbiljno i aktivno pratimo, procenjujemo i izveštavamo o informacijama o bezbjednosti svih naših lijekova. Mundžaro (tirzepatid) treba koristiti samo kada ga je propisao zdravstveni radnik, a recepte treba da izdaju registrovane apoteke i dobavljači."

Gradovi i opštine Izdvojeno 115.000 KM: Obezbijeđena sredstva za trebinjske đake

"Važno je da pacijenti održavaju uravnoteženu ishranu i da se redovno bave fizičkom aktivnošću kako bi podržali opšte zdravlje, uključujući održavanje mišićne mase. Podstičemo pacijente da se konsultuju sa svojim ljekarom ili drugim zdravstvenim radnikom kako bi razgovarali o svim potencijalnim neželjenim efektima koje mogu imati i kako bi se uverili da primaju originalne lijekove kompanije Lili."

(B92)