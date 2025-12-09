Logo
Large banner

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

Izvor:

SRNA

09.12.2025

18:30

Komentari:

0
Пушачи који одбаце дуван, осјећају повећану осјетљивост на бол, тврде научници
Foto: pexels/Irina Iriser

Pušači koji odbace duvan osjećaju povećanu osjetljivost na bol tokom apstinencije, pokazuju rezultati novog istraživanja u Kini.

Žiđie Lu iz Bolnice Minhang Univerziteta Fudan i Kai Vei iz Bolnice za hirurgiju u Šangaju predvodili su tim stručnjaka koji su istražili moždanu aktivnost koja povezuje apstinenciju od nikotina i osjetljivost na bol.

Oni su otkrili da je 30 apstinencijalnih pušača imalo izmijenjeno funkcionisanje određenih oblasti mozga i povećanu osjetljivost na bol i potrebu za većim ublažavanjem bola nakon operacija u poređenju sa 30 nepušača.

Цигарета / Илустративна фотографија

Zdravlje

Samo jedna namirnica ima moć da preporodi pušače: Odlična za srce i krvne sudove

Što je duže apstinencija trajala, to su oni bili osjetljiviji na bol, što je bilo povezano sa određenom regijom mozga, prenosi veb sajt "Medikal ekspres".

Uočeno je da je ovaj efekat bio ograničen na određeni vremenski period, što podržava prethodne nalaze da osjetljivost na bol može da se vrati na normalan nivo kada apstinencija traje tri mjeseca.

pluca pixabay

Zdravlje

Znate li šta su kokičasta pluća? Bolest opasnija nego što mislite

Naučnici su već počeli da istražuju efikasnije mehanizme i sredstva za ublažavanje bolova kod apstinentnih pušača, kao i terapije koje u periodu apstinencije predstavljaju zamjenu za nikotin.

Podijeli:

Tagovi:

naučnici

otkriće

pušenje

pušači

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пушачи, опрез: Ове симптоме не смијете игнорисати

Zdravlje

Pušači, oprez: Ove simptome ne smijete ignorisati

10 mj

0
Нова правила у Торину: Пушачи на дистанци од пет метара

Zanimljivosti

Nova pravila u Torinu: Pušači na distanci od pet metara

1 god

0
Пулмолог објаснио шта се дешава са плућима када престанете да пушите

Zdravlje

Pulmolog objasnio šta se dešava sa plućima kada prestanete da pušite

1 god

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Društvo

FZO: Novac od kazni za pušenje usmjeriti u zdravstvo

8 h

0

Više iz rubrike

Научници упозоравају на опасност зрачења телефона: Код дјеце се савјетује једно

Zdravlje

Naučnici upozoravaju na opasnost zračenja telefona: Kod djece se savjetuje jedno

5 h

0
Вакцинисани против ковида имају 50 одсто мањи ризик од смрти

Zdravlje

Vakcinisani protiv kovida imaju 50 odsto manji rizik od smrti

7 h

1
Домаћа намирница која чисти плућа и јача имунитет: Ево како да је користите

Zdravlje

Domaća namirnica koja čisti pluća i jača imunitet: Evo kako da je koristite

8 h

0
Група вируса је мутирала и прави све веће проблеме

Zdravlje

Grupa virusa je mutirala i pravi sve veće probleme

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

34

Sutra ova naselja ostaju bez struje

18

30

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

18

25

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

18

21

Mještani Rosulja protiv izmjena regulacionog plana : ''Ovo je potpuno iracionalno''

18

17

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner