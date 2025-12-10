Logo
Škoda dobila novog direktora

10.12.2025

11:39

Шкода добила новог директора

Nakon četiri godine kao direktor Škode, Metju Bouden napušta Veliku Britaniju kako bi preuzeo novu ulogu u Škoda Autu kao vodilac međunarodne prodaje.

Zamijeniće ga Erik Boutin, trenutni vodilac korisničkog iskustva Škode Auta, koji će se pridružiti upravnom odboru Volkswagen Group UK u prvom tromjesečju 2026. godine.

Pod Boudenovim vođstvom, Škoda UK je neprestano jačala, a Velika Britanija je sada treće najveće tržište marke, postižući rekorde svih vremena i održavajući tržišni udio u Velikoj Britaniji.

Erik Boutin pridružuje se Škodi UK s iskustvom stečenim na nekoliko tržišta, uključujući Kanadu, Kinu i SAD.

Trenutno radi kao globalni program korisničkog iskustva Škode Auta, odgovoran za globalnu maloprodajnu mrežu, integraciju višekanalne prodaje i predvodeći transformaciju usmjerenosti marke na kupca, prenosi "MotorTrader".

Generalni direktor Volkswagen Group UK, Demijen O'Salivan, rekao je: "Metju je dao značajan doprinos evoluciji i rastu Škode u posljednje četiri godine. Zahvalan sam na svemu što je učinio za marku i Grupu i želim mu sve najbolje u novoj ulozi."

Dodao je:

"Radujem se što ću Eriku poželjeti dobrodošlicu u upravni odbor Ujedinjenog Kraljevstva i siguran sam da će njegovo globalno iskustvo i usmjerenost na kupce podržati buduće ambicije brenda i prijedlog Human Toucha."

Tag:

Škoda

