Mercedes ulazi u posao sa robotaksijima: Testiranje vozila sa novom S klasom uskoro

Izvor:
SRNA
09.12.2025
16:30
Komentari:0
"Mercedes" ulazi u posao sa robotaksijima zajedno sa kineskim softverskim partnerom "Momenta", a vozilo koje će pružati uslugu prevoza bez vozača zasnovano je na novoj "es klasi", saopšteno je iz njemačke kompanije.
"Mercedes" navodi da će prvi automobili uskoro biti testirani na putevima u Abu Dabiju, a voznim parkom upravljaće lokalni dobavljač usluga mobilnosti "Lumo".
Region
''Mercedes erlajns'': Automobil preletio dva vozila u kružnom toku
Nakon početne faze testiranja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, partneri namjeravaju da se prošire na dodatne lokacije i druga tržišta, dodaje se u saopštenju.
"Sa robotaksijem `es klase` podižemo ljestvicu za automatizovanu mobilnost", rekao je glavni tehnološki direktor i šef odjeljenja za razvoj u "Mercedesu" Jerg Burzer.
Robotaksiji će raditi sa autonomijom četvrtog nivoa od maksimalnih pet, što znači da automobili mogu sami da se kreću u unaprijed definisanim oblastima i pod određenim uslovima, prenijela je agencija DPA.
Zanimljivosti
Japanci preuzimaju Mercedes
Da bi ubrzao autonomnu vožnju, "Mercedes" ispituje mogućnosti ekosistema robotaksija zasnovanog na "Envidijinoj" platformi.
Hronika
3 mj0
Auto-moto
3 mj0
Svijet
2 mj0
Svijet
1 mj0
Auto-moto
21 h0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
3 d0
Najnovije
Najčitanije
18
34
18
30
18
25
18
21
18
17
Trenutno na programu