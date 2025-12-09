Mercedes ulazi u posao sa robotaksijima: Testiranje vozila sa novom S klasom uskoro

"Mercedes" ulazi u posao sa robotaksijima zajedno sa kineskim softverskim partnerom "Momenta", a vozilo koje će pružati uslugu prevoza bez vozača zasnovano je na novoj "es klasi", saopšteno je iz njemačke kompanije.

"Mercedes" navodi da će prvi automobili uskoro biti testirani na putevima u Abu Dabiju, a voznim parkom upravljaće lokalni dobavljač usluga mobilnosti "Lumo".

Nakon početne faze testiranja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, partneri namjeravaju da se prošire na dodatne lokacije i druga tržišta, dodaje se u saopštenju.

"Sa robotaksijem `es klase` podižemo ljestvicu za automatizovanu mobilnost", rekao je glavni tehnološki direktor i šef odjeljenja za razvoj u "Mercedesu" Jerg Burzer.

Robotaksiji će raditi sa autonomijom četvrtog nivoa od maksimalnih pet, što znači da automobili mogu sami da se kreću u unaprijed definisanim oblastima i pod određenim uslovima, prenijela je agencija DPA.

Da bi ubrzao autonomnu vožnju, "Mercedes" ispituje mogućnosti ekosistema robotaksija zasnovanog na "Envidijinoj" platformi.