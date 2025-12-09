Logo
Large banner

Mercedes ulazi u posao sa robotaksijima: Testiranje vozila sa novom S klasom uskoro

Izvor:

SRNA

09.12.2025

16:30

Komentari:

0
Мерцедес
Foto: pexels

"Mercedes" ulazi u posao sa robotaksijima zajedno sa kineskim softverskim partnerom "Momenta", a vozilo koje će pružati uslugu prevoza bez vozača zasnovano je na novoj "es klasi", saopšteno je iz njemačke kompanije.

"Mercedes" navodi da će prvi automobili uskoro biti testirani na putevima u Abu Dabiju, a voznim parkom upravljaće lokalni dobavljač usluga mobilnosti "Lumo".

Прелетио два аутомобила у кружном току-06122025

Region

''Mercedes erlajns'': Automobil preletio dva vozila u kružnom toku

Nakon početne faze testiranja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, partneri namjeravaju da se prošire na dodatne lokacije i druga tržišta, dodaje se u saopštenju.

"Sa robotaksijem `es klase` podižemo ljestvicu za automatizovanu mobilnost", rekao je glavni tehnološki direktor i šef odjeljenja za razvoj u "Mercedesu" Jerg Burzer.

Robotaksiji će raditi sa autonomijom četvrtog nivoa od maksimalnih pet, što znači da automobili mogu sami da se kreću u unaprijed definisanim oblastima i pod određenim uslovima, prenijela je agencija DPA.

Мерцедес

Zanimljivosti

Japanci preuzimaju Mercedes

Da bi ubrzao autonomnu vožnju, "Mercedes" ispituje mogućnosti ekosistema robotaksija zasnovanog na "Envidijinoj" platformi.

Podijeli:

Tagovi:

mercedes

Robot

taksi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дивљао скупоцјеним мерцедесом, све снимао за Инстаграм

Hronika

Divljao skupocjenim mercedesom, sve snimao za Instagram

3 mj

0
Мерцедес мијења курс, желе производњу јефтиних аутомобила

Auto-moto

Mercedes mijenja kurs, žele proizvodnju jeftinih automobila

3 mj

0
Несрећа у Њемачкој, младић из БиХ се забио у полицију

Svijet

Mladić iz BiH se luksuznim mercedesom zakucao u policiju

2 mj

0
Мерцедес

Svijet

Oko 4.000 radnika napustilo ''Mercedes'': Neki dobili otpremnine više od pola miliona evra

1 mj

0

Više iz rubrike

Како трошити најмање горива док се возите аутопутем?

Auto-moto

Kako trošiti najmanje goriva dok se vozite autoputem?

21 h

0
Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?

Auto-moto

Da li znate čemu zaista služe tanke linije na zadnjem staklu automobila?

1 d

0
Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?

Auto-moto

Kako da vozite auto-putem za najmanju potrošnju goriva?

2 d

0
Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

Auto-moto

Nije svagdje 130 km/h: Znate li ograničenje na auto-putevima u Ex-YU

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

34

Sutra ova naselja ostaju bez struje

18

30

Pušači koji odbace duvan, osjećaju povećanu osjetljivost na bol, tvrde naučnici

18

25

Putin: Pokušavamo da okončamo rat koji je počeo pučem

18

21

Mještani Rosulja protiv izmjena regulacionog plana : ''Ovo je potpuno iracionalno''

18

17

Zaharova: Zelenski uključen u krvavo cjenkanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner