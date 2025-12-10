Tri ''zastarjele'' frizure su se vratile na velika vrata

Ono što smo viđali na starijim porodičnim fotografijama ili filmskim ikonama prošlog vijeka, sada viđamo na modnim pistama, a tako i na ulicama širom svijeta.

Od krupnih talasa 70-ih, preko oštrih bob frizura 90-ih, stari trendovi dobijaju novi sjaj i priliku da ih nosi jedna potpuno nova generacija.

Koje to "zastarjele" frizure neće izaći iz mode u narednom periodu?

Francuska punđa

Elegantna i nenametljiva ova podignuta frizura sa uvijenim i uvučenim pramenovima je dobrodošla gdje god da se pojavite i nosiva je od jutra do večeri.

- Mnoge žene traže frizure bez stresa koje zahtijevaju malo ili nimalo održavanja. Ovaj stil - nekada osnovni tokom 1990-ih - vratio se u pop kulturu - kaže frizerka Darijus Pis za Real Simple.

Stil Sindi Kroford

Gusta gosa sa što više volumena se vratila u svom punom sjaju. Dani ravne kose su prošli i žene žele volumen, slažu se frizeri.

Kosa sa slojevima i pramenovima koji uokviruju lice, postignuta karakterističnim feniranjem velikom okruglom četkom i vrućim viklerima, stvara moćan izgled dok istovremeno odaje utisak da se niste mnogo trudili da je postignete.

Čuvena "Rejčelka"

Proslavljena likom Rejčel Grin iz serije "Prijatelji" kao da je postala ikona sama za sebe. Kosa koju je imala Dženifer Aniston tokon snimanja kultne serije do danas je mnogima ostala kao omiljeni način šišanja. Tako da nismo iznenađenji što se vraća na velika vrata, posebno sa svim nostalgijama za 90-im koje trenutno lutaju u modi.

- To je savršena frizura. Mislim da je jedini razlog zašto je izašla iz mode taj što ju je previše ljudi nosilo. Uokviruje lica, što je veoma laskavo većini oblika lica i sa tankom i gustom kosom. Ovu frizuru možete napraviti na različitim dužinama kose - kaže frizer.