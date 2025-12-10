Logo
Peskov: Moskva želi trajan mir, a ne primirje

Izvor:

SRNA

10.12.2025

11:10

Komentari:

0
Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Za Rusiju je trajni i održivi mir prioritet u odnosu na primirje, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Mi radimo na miru, a ne na primirju", rekao je Peskov, komentarišući izjavu predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog u vezi sa spremnošću Kijeva za "energetsko primirje".

Prema riječima Peskova, za Moskvu je apsolutni prioritet trajan i održiv mir koji će biti postignut potpisivanjem relevantnih dokumenata, prenio je TASS.

Ален Шеранић-07112025

Republika Srpska

Šeranić: Srpska dobija centar za toksikologiju

Zelenski je ranije izjavio da Kijev radi na prijedlogu za "energetsko primirje" sa Rusijom, naglasivši da očekuje od Moskve da sprovede taj mehanizam.

