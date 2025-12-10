Peskov: Moskva želi trajan mir, a ne primirje

Izvor:
SRNA
10.12.2025
11:10
Komentari:0
Za Rusiju je trajni i održivi mir prioritet u odnosu na primirje, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Mi radimo na miru, a ne na primirju", rekao je Peskov, komentarišući izjavu predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog u vezi sa spremnošću Kijeva za "energetsko primirje".
Prema riječima Peskova, za Moskvu je apsolutni prioritet trajan i održiv mir koji će biti postignut potpisivanjem relevantnih dokumenata, prenio je TASS.
Republika Srpska
Šeranić: Srpska dobija centar za toksikologiju
Zelenski je ranije izjavio da Kijev radi na prijedlogu za "energetsko primirje" sa Rusijom, naglasivši da očekuje od Moskve da sprovede taj mehanizam.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
05
13
04
12
59
12
58
12
54
Trenutno na programu