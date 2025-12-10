Peskov: Moskva želi trajan mir, a ne primirje

Za Rusiju je trajni i održivi mir prioritet u odnosu na primirje, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Mi radimo na miru, a ne na primirju", rekao je Peskov, komentarišući izjavu predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog u vezi sa spremnošću Kijeva za "energetsko primirje".

Prema riječima Peskova, za Moskvu je apsolutni prioritet trajan i održiv mir koji će biti postignut potpisivanjem relevantnih dokumenata, prenio je TASS.

Zelenski je ranije izjavio da Kijev radi na prijedlogu za "energetsko primirje" sa Rusijom, naglasivši da očekuje od Moskve da sprovede taj mehanizam.