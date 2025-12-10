Osnovni sud u Bijeljini odredio je pritvor osumnjičenom Banjalučaninu S.M. kojeg između ostalog terete da je na profil na društvenoj mreži, iza kojeg su stajali policajci, slao eksplicitne fotografije, misleći da je u pitanju dijete.

Pritvoren je na mjesec dana, a terete ga za iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih d‌jela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja, krivično d‌jelo iskorištavanje d‌jece za pornografiju i krivično d‌jelo upoznavanje d‌jece za pornografijom.

"Pritvor osumnjičenom određen je po Prijedlogu za određivanje pritvora Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini", rečeno je iz Osnovnog suda u Bijeljini.

Sud je, kako se dodaje, utvrdio da je dokazano postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivična d‌jela na način što je komunicirao sa profilom koji ga je uporno obavještavao da ima 14 godina i da ide u školu, da je slao uporno fotografije seksualnog i pornografskog sadržaja kao i fotografije svog polnog organa, tražeći da i njemu taj profil šalje takve fotografije i dogovarajući kontakt gd‌je je i došao u Bijeljinu kada je uhapšen.

Iz toga, kako su naglasili, proizilazi da je osumnjičeni d‌jetetu mlađim od 15 godina koristeći kompjutersku mrežu dogovarao sastanak radi obljube ili s njom izjednačene polne radnje.

"On se pojavio na dogovorenom mjestu, posjedovao i prikazivao d‌ječiju pornografiju i d‌jetetu mlađem od 15 godina učinio dostupnim slike i audio vizuelni materijal i druge predmetne pornografske sadržine, gd‌je je navedenom profilu slao snimke na kojima pokazuje svoj polni organ i slao snimke iz kojih je vidljivo da postoji seksualni odnos u kojem učestvuje mlađe, vjerovatno maloljetno lice navodeći da je to snimak seksualnog odnosa profesora i učenice iz srednje škole", navodi Sud.

Potrebno je, kako su naglasili, istaći kako se radi o fiktivnom profilu na društvenoj mreži iza kojeg stoje policijski službenici.

"Cilj zaštite je taj da se zaštite d‌jeca i njihov polni integritet i da su preduzimanjem radnje izvršenja uvijek stvara apstraktna opasnost po zaštićeno dobro zbog čega izostanak posljedice ne predstavlja bitno obilježje krivičnog d‌jela jer se radi o društvenoj opasnosti koja opravdava inkriminisanje navedenih d‌jela", naveli su iz Osnovnog suda u Bijeljini.

Kako su dodali, postoje i posebni pritvorski razlozi - bojazan da će osumnjičeni uništiti, sakriti, ili izmijeniti dokaze ili tragove važne za krivični postupak jer se radi o licu koje je inžinjer elektrotehnike i raspolaže natprosječnim znanjima iz oblasti računarstva i informatike, dok naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično d‌jelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna jer je pokazao izuzetnu zainteresovanost i upornost u komunikaciji sa navedenim maloljetničkim profilom, pišu Nezavisne.

Iako je, dodaje sud, više puta upozoravan da se radi o licu od 14 godina, bio je uporan u slanju pornografskih sadržaja iskazivao je želju da se sastanu u Bijeljini koja je udaljena više stotina kilometara i u koju je došao radi obljube ili sa njom izjednačene polne radnje sa maloljetnim d‌jetetom ispod 15 godina.