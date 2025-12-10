MUP Republike Srpske uspješno testiralo sistem "Pronađi me"

Izvor:
ATV
10.12.2025
11:59
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava javnost da je danas uspješno realizovan planski test informaciono-komunikacionog sistema „Pronađi me“ u Republici Srpskoj, razvijenog s ciljem bržeg i efikasnijeg pronalaska nestale djece i maloljetnih osoba.
Tokom testiranja provjerene su sve funkcionalnosti sistema, uključujući prikupljanje, obradu i dostavljanje informacija nadležnim organizacionim jedinicama MUP-a u realnom vremenu. Rezultati testa potvrdili su da sistem ispunjava visoke tehničke i operativne standarde, te da je spreman za upotrebu u stvarnim situacijama.
Implementacijom sistema „Pronađi me“ Ministarstvo unapređuje postojeće kapacitete u potragama za nestalim licima, ubrzava protok informacija i povećava vjerovatnoću brzog lociranja i zaštite ugroženih osoba.
MUP Republike Srpske nastaviće sa obukom službenika i daljim unapređenjem sistema, s posebnim akcentom na saradnju s drugim institucijama i građanima, koji i dalje ostaju ključni partneri u svim postupcima potrage.
Sistem "Pronađi me" pušten je u rad u decembru prošle godine, ali srećom nije bilo potrebe za njegovim aktiviranjem
Ministarstvo zahvaljuje svim učesnicima testiranja i ponavlja opredjeljenje da kontinuirano jača kapacitete za zaštitu sigurnosti svih naših građana, a posebno djece.
