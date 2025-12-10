Pijani vozač ubio dječaka, mislio da je pas

Dječak od 12 godina je poginuo, a mladić od 22 godine je povrijeđen nakon što je na skuter na kojem su se nalazili naletio automobil.

Nesreća se desila juče u rumunskom gradu Fetesti. Vozač, koji je prvo pobjegao sa mjesta nesreće, a potom se vratio, imao je koncentraciju od 0,62 mg/l čistog alkohola u izdahnutom vazduhu, javlja Gazeta de Sud.

Muškarac od 31 godine, dok je vozio automobil ulicom Karalaši u gradu Fetesti, iz razloga koji će biti utvrđeni tokom istrage, udario je skuter koji je išao istim smjerom ispred njega.

Odmah nakon sudara, vozač automobila je napustio mjesto nesreće bez odobrenja istražnih organa. On se navodno ubrzo vratio u zonu događaja, gdje su ga identifikovali policajci", saopštila je policija.

Vozač je izjavio da je u prvi mah mislio da je udario psa.

Vozač automobila i vozač skutera konzumirali alkohol

Tokom saobraćajne nesreće, dječak od 12 godina, putnik na mopedu, je preminuo.

"Takođe, vozač skutera, mladić od 22 godine, zahtijevao je medicinsku pomoć i prebačen je u najbližu bolnicu. Vozač automobila je testiran alkotest aparatom, koji je pokazao koncentraciju od 0,62 mg/l čistog alkohola u izdahnutom vazduhu, a uzeti su mu i biološki uzorci krvi radi preciznog utvrđivanja nivoa alkohola u krvi", navodi izvor.

Takođe, i vozač skutera je testiran alkotest aparatom, a rezultat je pokazao vrijednost od 0,11 mg/l čistog alkohola u izdahnutom vazduhu.

Vozač automobila je zadržan 24 časa i optužen za ubistvo iz nehata, vožnju pod uticajem alkohola, nanošenje tjelesnih povreda iz nehata i napuštanje mjesta nesreće.

Kako navodi Antena Observator, nesreća se dogodila oko 100 metara od kuće u kojoj su živjeli nastradali dječak i njegov brat koji je upravljao skuterom.