Centar za socijalni rad Mrkonjić Grad: Obavljen razgovor sa dva maloljetnika

Sa dva maloljetna lica, te sa njihovim roditeljima, obavljen je razgovor, potvrdila je za "Nezavisne novine" Milica Stupar, direktorka Centra za socijalni rad Mrkonjić Grad.

Podsjetimo, roditelji nekoliko učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu tvrde da su njihova d‌jeca već godinu i po dana žrtve vršnjačkog nasilja.

"Centar za socijalni rad je od strane Policijske uprave Mrkonjić Grad, zaprimio dopis, te na osnovu zaprimljenog dopisa preduzimamo sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Obavljen je razgovor sa dva maloljetnika i sa roditeljima", istakla je Stupareva za "Nezavisne novine".

Roditelji djece žrtava vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu tvrde da rukovodstvo škole nije reagovalo na vrijeme niti je sarađivalo s njima s ciljem rješavanja ovog problema.

Tvrde i da roditelji nasilnika štite svoju djecu, a prema pisanju medija, jedan od njih je brisao snimke zlostavljanja.

Roditelji zlostavljane djece su se jutros okupili ispred škole, u koju je došla Republička prosvjetna inspekcija kako bi ispitala navode o nasilju. Djecu nisu poslali na nastavu i neće, kako kažu, dok god se ovaj slučaj ne rasvijetli.

Otac zlostavljanog djeteta Momir Sladojević rekao je da ih direktorka škole nije kontaktirala, a da su sinoć imali roditeljski sastanak koji je, kaže, bio sve osim roditeljskog.

"Došli smo da riješimo slučaj nasilja, a ona se uporno smijala. Jedan roditelj je opomenuo za ponašanje, ali je ona uporno negirala i tvrdila da se nasilje nije desilo. Mi imamo dokaze da jeste, imamo medicinsku dokumentaciju, moje dijete je jutros dalo izjavu u Centru za socijalni rad", rekao je Sladojević.

On kaže da djecu koja su pretrpjela zlostavljanje, nakon što je priča dobila medijski odjek, više ne proganjaju nasilni vršnjaci, već rukovodstvo škole.

"Moje dijete više ne proganjaju nasilnici, već psiholog, pedagog, direktor, razrednica devetog razreda u koji idu oni koji su ga maltretirali, jer je pokrenuo lavinu koja je zataškavana. Galame na njega kada ga sretnu na hodniku, a on ne želi da ide u školu jer trpi veliki pritisak, izgubljen je, nema želju da uđe u školu. Zamolio sam ih sinoć da ne galame, rekli su da neće više, da je to bilo slučajno, jer su pod pritiskom i nervozom", rekao je Sladojević, prenosi RTRS.

On je rekao da čitava priča traje godinu i po dana, ali da zlostavljana djeca, vjerovatno zbog straha, nisu smjela da progovore, te da su nasilje otkrile djevojčice iz ove škole.

"Tukli su ih, oduzimali im novac, oni su trpili i ćutali dok djevojčice nisu otkrile. Imali su propusnice da uđu u školu, a ako ne bi dobili propusnicu, išli bi na batinanje", naveo je Sladojević.

On je dodao da je sinoćnjem roditeljskom sastanku prisustvovao i otac jednog od zlostavljača koji ga je, tvrdi, provocirao kako bi izazvao reakciju.

"On tvrdi da će sve da se zataška, jer ima ljude i da će sve ovo da propadne. Umjesto da smo sjeli i porazgovarali, niko od tih roditelja nije htio nama da se javi. Rekao sam im pravite nove Velje Nevolje ako nastavite da ih podržavate", naglasio je Sladojević.

Stevo Jarić, otac zlostavljanog djeteta, tvrdi da rukovodstvo škole nije reagovalo na vrijeme, ali se nada da će biti utvrđen razlog.

"Moj sin nije išao juče u školu, neće ni danas, a ni do daljnjeg dok god se ovo ne riješi. I on je rekao da hoće da ispriča kroz šta je prošao", rekao je Jarić.

Danijel Đurđević, takođe otac zlostavljanog djeteta, rekao je da policija u Mrkonjić Gradu ignoriše ovaj slučaj i da su se obratili Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.