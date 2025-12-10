Tužilaštvima u ovoj godini prijavljena 84 izvršioca nasilja

Za 11 proteklih mjeseci na području Policijske uprave Bijeljina evidentirana su 83 krivična djela nasilja u porodici i nadležnim tužilaštvima prijavljena su 84 izvršioca, od kojih je 81 muškarac, rekla je portparol ove uprave Tanja Kovačević.

"Iako statistički pokazatelji ukazuju na blagi trend smanjenja ovih krivičnih djela, ne treba zanemariti činjenicu da je njihov udio u ukupnom broju evidentiranih krivičnih djela 9,7 odsto, što znači da je svako deseto izvršeno krivično djelo nasilje u porodici", rekla je Kovačevićeva novinarima.

Ona je navela da je broj prijavljenih krivičnih djela nasilja u porodici za 12 odsto manji u istom periodu prošle godine.

"Naš apel je, ne zatvarajte oči, svaka sumnja na nasilje u porodici treba da bude prijavljena, jer je okolina ključna za zaštitu žrtve", poručila je Kovačevićeva uoči sastanka u Policijskoj upravi čiji je cilj unapređenje saradnje svih subjekata zaštite i sprečavanja porodičnog nasilja.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Centra za socijalni rad i Fondacije "Lara" koja upravlja Sigurnom kućom u Bijeljini, a promovisan je letak koji usmjerava gdje i kome može da se obrati žrtva nasilja u porodici.

Psiholog u Centru za socijalni rad Nina Đaković rekla je novinarima da su za 11 mjeseci evidentirane 144 prijave nasilja u porodici i da je riječ uglavnom o partnerskom nasilju između supružnika ili bivših partnera, a žrtve nasilja većinom su žene.

Prema njenim riječima, u porastu je nasilje na relaciji roditelji i djeca.

"U zbrinjavanju žrtava Centar poseban fokus stavlja na najosjetljivije kategorije, djecu, starija i lica pod starateljstvom, kao i lica sa invaliditetom i na osnovu procjene rizika predlažemo smještaj u Sigurnu kuću", rekla je Đakovićeva.

Ona je dodala da se žrtvi nasilja pruža psihološka i pomoć iz domena socijalne zaštite, a u Centru za socijalni rad žrtve nasilja u porodici mogu da ostvare pravo na novčanu pomoć i na stambeno zbrinjavanje.

"Nasilje ne treba gledati kao privatnu stvar, nasilje je zajednički društveni problem i sve institucije treba da djeluju blagovremeno, odgovorno i adekvatno kako bi se žrtva zaštitila", istakla je Đakovićeva.

Pravnik Milka Stević, angažovana u Sigurnoj kući u Bijeljini, rekla je novinarima da su ove godine zbrinuli 42 osobe, a karakteristično je da je u porastu broj smještene djece bez roditeljske pratnje.

Prema njenim riječima, Fondacija "Lara" vodi i volonterski servis SOS telefon za prijavu nasilja u porodici 1264.