Klub poslanika SNSD-a: Uvođenjem biometrije u birački spisak krši se zaštita ličnih podataka

Izvor:

SRNA

10.12.2025

12:16

Komentari:

1
Klub poslanika SNSD i Srpski klub u Parlamentarnoj skupštini BiH saopštio je da su izmjene Izbornog zakona koje je predložila SDA, kojim se predviđa uvođenje biometrije u evidenciju centralnog biračkog spiska, neprihvatljive i u potpunoj suprotnosti sa osnovnim standardima zaštite ličnih podataka.

"Identifikacija birača se već efikasno obavlja postojećim mehanizmima, dok bi trajno skladištenje biometrije predstavljalo nepotreban, nesrazmjeran i neustavan zahvat u privatnost građana", poručuju iz Kluba poslanika SNSD i Srpskog kluba.

Klub poslanika SNSD i Srpski klub navodi da se predloženim zakonom ne poštuje Zakon o zaštiti ličnih podataka i zanemaruje princip ograničenja obrade podataka, koji nalaže prikupljanje samo onoga što je nužno za jasno definisanu svrhu.

"Ovim prijedlogom ne poštuju se ni sopstveni zakoni koje su i sami podržali, a koje smo svi zajedno usvojili ove godine", podsjećaju iz Kluba poslanika SNSD i Srpskog kluba, uz napomenu da se biometrija u demokratskim procedurama koristi samo za jednokratnu provjeru identiteta birača, dok se ovdje predlaže njeno trajno uvrštavanje u centralni birački spisak.

Iz ova dva kluba navode da se osnov za primjenu ovakvih mjera pravnom sistemu u BiH zasniva na članu 8 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji propisuje da svaka mjera kojom se zadire u privatnost mora biti neophodna u demokratskom društvu i ističu da to u ovdje očigledno nije slučaj.

Iz Kulba poslanika SNSD i Srpskog kluba ocjenjuju da ovakvi prijedlozi direktno narušavaju povjerenje građana u izborni proces, jer stvaraju utisak prekomjernog i neobjašnjenog prikupljanja osjetljivih podataka bez jasne svrhe i nadzora.

Poslanici SDA u Predstavničkom domu uputili su u parlamentarnu proceduru prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH koji se odnosi na uvođenje novih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH, a jedan od prijedloga jeste da, osim ranijih procedura za identifikaciju birača, evidencija centralnog biračkog spiska može sadržavati i biometrijske podatke birača sa identifikacionog dokumenta.

Klub poslanika SNSD-a

