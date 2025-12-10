Logo
Oglasila se banka o navodnoj ''nestašici'' evra

Izvor:

Telegraf

10.12.2025

13:04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра
Foto: Pixabay

Narodna banka Srbije preduzela je mjere iz svoje nadležnosti kako bi osigurala da kanali snabdijevanja banaka i ovlašćenih mjenjača evrom i drugim stranim valutama funkcionišu nesmetano i u danima povećane tražnje, saopšteno je danas.

Devizno tržište u Srbiji je potpuno stabilno, poslovne banke i mjenjačnice su snabdjevene dovoljnom količinom efektivnog stranog novca kako bi zadovoljile sve potrebe domaćeg tržišta, navedeno je u saopštenju.

Nestašica evra i drugih stranih valuta ne postoji i građani su u mogućnosti da nesmetano obavljaju mjenjačke poslove u oba smjera, kupovinom ili prodajom efektivnog stranog novca, poručuju iz NBS.

"Želeći da podstakne što efikasnije snabdijevanje mjenjačkog i deviznog tržišta efektivnim stranim novcem, Izvršni odbor Narodne banke Srbije izmijenio je odgovarajući propis koji definiše uslove i način obavljanja mjenjačkih poslova tako da se dodatno olakšava kanal snabdijevanja efektivom ovlašćenih mjenjača od strane banaka", navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije takođe je upozorila sve tržišne učesnike na neophodnost zakonitog postupanja i kao regulator i supervizor bankarskog sektora i sektora ovlašćenih mjenjača spremna je da strogo sankcioniše sve one koji na neodgovoran način žele da izvuku korist u trenutnim vrlo složenim geopolitičkim okolnostima za našu zemlju.

NBS navodi da posjeduje rekordne nivoe deviznih rezervi, a time i dostupne količine efektivnog stranog novca koji višestruko zadovoljavaju sve potrebe za efektivom poslovnih banaka i menjačnica.

"Ne postoji nijedan razlog da u bilo kom trenutku građani ne budu u mogućnosti da izvrše kupovinu evra na mjenjačkom, odnosno deviznom tržištu i to po kursu domaće valute prema evru u okviru zakonski propisanih raspona u odnosu na zvanični srednji kurs NBS", kažu u centralnoj banci.

Prate se dešavanja na tržištima

Kao i u prethodnih više od 13 godina, kako je navedeno, Narodna banka Srbije nastaviće da se ponaša odgovorno i da pažljivo prati sva dešavanja na domaćem deviznom tržištu, i neće dozvoliti bilo kakvo kreiranje veštačke nestabilnosti.

Narodna banka Srbije ističe da će nastaviti i u narednom periodu da pažljivo prati sve faktore na domaćem deviznom tržištu i da po potrebi reaguje kako bi se sačuvala relativna stabilnost deviznog kursa.

Poziva sve građane koji naiđu na poteškoće u obavljanju mjenjačkih poslova da se obrate Narodnoj banci Srbije i upute pritužbu o nezakonitom postupanju na koje sumnjaju i navodi da će NBS svojim kontrolnim mehanizmima provjeriti sve navode i obezbijediti puno poštovanje mjenjačkih propisa, prenosi "Telegraf".

