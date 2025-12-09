'Dosije: Ubistvo Milana Vukelića

Milan Vukelić, čovjek koji je javno upozoravao na korupciju i kriminal u građevinskom sektoru. Ubijen je u eksploziji auto bombe 6. novembra 2007. godine.

Punih 18 godina nema odgovora ko je naručio i izvršio to monstruozno ubistvo.

'Dosije' istražuje: Čime se istraga bavila? Šta je otkrila? Zašto nije dala tražene odgovore?

Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.

'Dosije' srijeda 20 časova i 30 minuta.