Logo
Large banner

'Dosije: Ubistvo Milana Vukelića

Izvor:

ATV

09.12.2025

20:05

'Досије: Убиство Милана Вукелића

'Dosije' donosi nepoznate detalje ubistva Milana Vukelića.

Milan Vukelić, čovjek koji je javno upozoravao na korupciju i kriminal u građevinskom sektoru. Ubijen je u eksploziji auto bombe 6. novembra 2007. godine.

Punih 18 godina nema odgovora ko je naručio i izvršio to monstruozno ubistvo.

'Dosije' istražuje: Čime se istraga bavila? Šta je otkrila? Zašto nije dala tražene odgovore?

Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.

'Dosije' srijeda 20 časova i 30 minuta.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Dosije

Large banner

Više iz rubrike

Битно: Игре на срећу

Emisije

Bitno: Igre na sreću

8 h

0
Ана Тришић Бабић

Emisije

U prvom planu: Ana Trišić Babić

1 d

0
Нови идент

Emisije

U miks zoni sa Jovanom: Ženski rukometni klub 'Borac'

2 d

0
Момци из Бразила: Хитлерови насљедници

Emisije

Momci iz Brazila: Hitlerovi nasljednici

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Cijene stanova u Rumuniji porasle u prosjeku za 14 odsto

20

26

Detalji napada nožem u Tuzli: Osobi se bore za život, uhapšen potencijalni napadač

20

25

"Pežo" 5008 stiže u Banjaluku: Loto listić sa ovim brojem je donio nekome novo autom!

20

17

Arheolozi pronašli gradilište starih Rimljana u ruševinama Pompeje

20

11

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 97. kolu?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner