'Dosije: Ubistvo Milana Vukelića

Izvor:
ATV
09.12.2025
20:05
'Dosije' donosi nepoznate detalje ubistva Milana Vukelića.
Milan Vukelić, čovjek koji je javno upozoravao na korupciju i kriminal u građevinskom sektoru. Ubijen je u eksploziji auto bombe 6. novembra 2007. godine.
Punih 18 godina nema odgovora ko je naručio i izvršio to monstruozno ubistvo.
'Dosije' istražuje: Čime se istraga bavila? Šta je otkrila? Zašto nije dala tražene odgovore?
Emisiju uređuje i vodi Ognjen Matavulj.
'Dosije' srijeda 20 časova i 30 minuta.
