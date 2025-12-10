Tuča maloljetnika u blizini škole, ima povrijeđenih

Izvor:
ATV
10.12.2025
17:37
Komentari:0
Nedaleko od jedne prijedorske osnovne škole, danas se dogodila tuča u kojoj je učestvovalo više maloljetnika.
Kako saznajemo, oko podneva je došlo do sukoba učenika devetih razreda u blizini OŠ “Petar Kočić” u naselju Urije.
U tuči, u kojoj su učestvovala četiri maloljetnika, ima povrijeđenih.
O svemu se oglasila i prijedorska policija, iz koje navode da postupaju po prijavi.
"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor postupili su po prijavi da je jutros u blizini jedne osnovne škole u Prijedoru došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više maloljetnih lica.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti prijavljenog događaja", navode iz PU Prijedor.
