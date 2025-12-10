Tuča maloljetnika u blizini škole, ima povrijeđenih

Nedaleko od jedne prijedorske osnovne škole, danas se dogodila tuča u kojoj je učestvovalo više maloljetnika.

Kako saznajemo, oko podneva je došlo do sukoba učenika devetih razreda u blizini OŠ “Petar Kočić” u naselju Urije.

U tuči, u kojoj su učestvovala četiri maloljetnika, ima povrijeđenih.

Policijski službenici postupaju po prijavi tuče između maloljetnih lica

O svemu se oglasila i prijedorska policija, iz koje navode da postupaju po prijavi.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor postupili su po prijavi da je jutros u blizini jedne osnovne škole u Prijedoru došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više maloljetnih lica.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor pod čijim nadzorom se preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti prijavljenog događaja", navode iz PU Prijedor.