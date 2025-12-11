Maja Marinković mogla da umre zbog silikona: Dobila sepsu, operacija trajala dva sata

Do komplikacija je došlo poslije Majinog pada u „Eliti“, a upravo taj događaj doveo je do urgentne operacije. Prema riječima njenog oca, Radomira Marinkovića Takija, Maja se sada osjeća bolje i očekuje se njen povratak u rijaliti, iako je situacija mogla imati težak, čak i fatalan ishod.

– Maja je pala u rijalitiju i tada je sve krenulo po zlu! Silikon joj se pomjerio, počeo je da curi... Čuo sam da je mogla umrijeti dok su joj vadili vještački materijal iz zadnjice, jer je dobila sepsu. Operacija je trajala dva i po sata, bilo je gusto, ali sada je dobro – kaže Taki, dodajući da još uvijek nije imao kontakt s kćerkom, jer mu to produkcija ne dozvoljava.

– Ne smije niko od porodice da je vidi. Kada se oporavi, vraćaju je u rijaliti. Volio bih da je vidim makar na par minuta, ali ne dozvoljavaju. Sa njom su ljudi iz produkcije i rekli su mi da je sada stabilno. Doktor je sve odradio kako treba. Govorio sam joj da joj to ne treba, da je zgodna i bez te vještačke zadnjice, ali kada ona nešto naumi, niko je ne može odvratiti. Najvažnije mi je da je sada dobro – poručio je zabrinuti otac.

Inače, Maja je do sada na estetske zahvate potrošila više od 30.000 evra, što bi, kako Taki kaže, bilo dovoljno da uplati učešće za odličan stan.