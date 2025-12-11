Logo
Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji smrću sugrađaninu

Izvor:

ATV

11.12.2025

11:00

Komentari:

0
Foto: ATV

Banjalučanin N.M. uhapšen je juče zbog ugrožavanja sigurnosti sugrađanina kojem je prijetio ispred zgrade.

Nadležnoj policijskoj stanici je juče oko 17 časova muškarac iz Banjaluke prijavio da se ispred zgrade u kojoj stanuje nalazi lice N.M. koje mu upućuje prijetnje po život i tijelo.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta gd‌je su zatekli lice N.M., kod kojeg su pronašli i oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog d‌jela. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica N.M. utvrđeno je prisustvo od 1,35 promila alkohola u organizmu", navodi se iz policije.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Društvo

Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Na području Policijske uprave Banjaluka, evidentirana su dva krivična d‌jela, tri narušavanja javnog reda i mira i 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede.

Komentari (0)
