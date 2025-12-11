Banjalučanin uhapšen zbog prijetnji smrću sugrađaninu

Izvor:
ATV
11.12.2025
11:00
Komentari:0
Banjalučanin N.M. uhapšen je juče zbog ugrožavanja sigurnosti sugrađanina kojem je prijetio ispred zgrade.
Nadležnoj policijskoj stanici je juče oko 17 časova muškarac iz Banjaluke prijavio da se ispred zgrade u kojoj stanuje nalazi lice N.M. koje mu upućuje prijetnje po život i tijelo.
"Policijski službenici su izašli na lice mjesta gdje su zatekli lice N.M., kod kojeg su pronašli i oduzeli predmete koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica N.M. utvrđeno je prisustvo od 1,35 promila alkohola u organizmu", navodi se iz policije.
Društvo
Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Na području Policijske uprave Banjaluka, evidentirana su dva krivična djela, tri narušavanja javnog reda i mira i 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo tjelesne povrede.
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu