Pucnjava u Obrenovcu: Ranjen mladić (28), za napadačem se traga

Danas oko 12.30 časova došlo je do pucnjave u centru Obrenovca, a kako Kurir saznaje, jedna osoba (28) je ranjena.
- Do pucnjave je došlo u Obrenovcu kod jednog restorana u centru grada, iz vatrenog oružja je ranjen jedan muškarac i on je odmah prevezen u Urgentni centar - kaže izvor Kurira nezvanično.
Prema nezvaničnim saznanjima, do rasprave je došlo zbog parking mjesta, da bi uskoro došlo i do fizičkog obračuna i pucnjave.
Policija je odmah izašla na lice mjesta, a za počiniocem se, kako se saznaje, i dalje traga. Istraga je u toku.
