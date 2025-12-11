Logo
Košarac: Iza mantre o EU putu stoji namjera smjene zamjenika predsjedavajuće Savjeta ministara

11.12.2025

13:37

Кошарац: Иза мантре о ЕУ путу стоји намјера смјене замјеника предсједавајуће Савјета министара
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac upozorio je da iza mantre sarajevskih političara o putu ka EU stoji njihova jasna namjera da na poziciju zamjenika imenuju nekoga iz opozicije /u/ Srpskoj kako bi omogućili da Savjet ministara usvaja odluke bez saglasnosti Republike Srpske.

On smatra da je "ljigava i licemjerna" sarajevska priča o tome da je imenovanje ministra bezbjednosti u Savjetu minitara iz redova opozicije /u/ Srpskoj šansa za nastavak evropskog puta.

"Njima smeta praksa koju smo uspostavili i od koje ne odstupamo ni milimetar - nijedna tačka ne može doći na dnevni red Savjeta ministara, a da prethodno nema podršku i pozitivno mišljenje institucija Srpske", rekao je Košarac.

On je naglasio da se Srpska pita u Sarajevu i da je to ono što smeta i Sarajevu i /Kristijanu /Šmitu/.

"Njima treba neko ko će slušati Šmita i Sarajevo. Ja ne slušam Sarajevo, niti Šmita, kojeg ni ne priznajem. Slušam institucije Srpske i provodim politike Srpske u institucijama BiH", naveo je Košarac na "Instagramu".

Politika srpskih ministara u Savjetu ministara, naglasio je on, politika je Republike Srpske i sve ono što je usaglašeno sa njenim institucijama ima podršku na zajedničkom nivou.

