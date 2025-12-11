Logo
Large banner

MUP Srpske: IDDEEA zloupotrijebila podatke građana

Autor:

Stevan Lulić

11.12.2025

13:15

Komentari:

1
МУП Српске: ИДДЕЕА злоупотријебила податке грађана

Nadležni sud potvrdio je ono što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo još u junu prošle godine - da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH zloupotrebljava zakonsku nadležnost, dovodeći u pitanje zaštitu ličnih podataka naših građana.

Saopšteno je ovo iz MUP-a Srpske.

Policija Srbija

Srbija

Uhapšen osumnjičen za Mirjaninu smrt: Nakon tri godine policija rasvijetlila ubistvo

"Odluka Suda, koji je odbio tužbu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH protiv Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, potvrdila je da se IDDEEA upustila u proces nezakonitog izdavanja digitalnih certifikata i uvođenje udaljenog potpisa i digitalnog novčanika koji nisu zakonski regulisani u BiH, čime se narušava zaštita ličnih podataka građana", podsjetili su iz MUp-a i dodali:

"Nakon što je MUP Srpske prije godinu dana poslao pismo svim institucijama koje su nadležne za obradu ličnih podataka građana i postupke izdavanja digitalnih certifikata kako bi upozorili da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH zloupotrebljava zakonsku nadležnost pružanja tehničke podrške ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, čime je dovela u pitanje zaštitu ličnih podataka građana, Agencija za zaštitut ličnih podataka BiH je postupajući po službenoj dužnosti Rješenjem zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) da građanima dodjeljuje elektronski identitet bez zakonskog osnova, te je navedenoj instituciji naloženo da izbriše lične podatke građana BiH koji su prikupljeni u fazi testiranja sistema elektronskog identiteta građana".

Svijece smrt

Scena

Preminuo pjevač Kosmajac

MUP objašnjava da je IDDEEA-i takođe zabranjeno da vrši obradu biometrijskih podataka posjetilaca i da identifikaciju istih vrši korištenjem i upoređivanjem sa biometrijskom fotografijom i drugim ličnim podacima koje su izvorni organi pohranili u Evidenciju o ličnim kartama državljana BiH.

"Podsjećamo da su ovlaštenja i nadležnosti IDDEEA jasno precizirane odredbama Zakona o IDDEEA (Službeni glasnik BiH, broj: 56/08), a što je između ostalog, vođenje i tehnički dizajn, upravljanje bazama podataka i osiguranje drugih tehničkih uslova za nesmetano funkcionisanje baza podataka. Navedenim postupanjem IDDEEA ne samo da je izašla iz okvira svoje nadležnosti nego je umjesto institucije koja poštuje zakone BiH i štiti lične podatke građana BiH, iste dovela u zabludu i prikupljala podatke građana BiH na nezakonit način, te time narušila povjerenje građana i iste dovela u rizik od zlouputrebe i nesagledive štete", dodaje Ministarstvo.

Napomenuli su da su oni i ranije pozivali građane da svoja prava u ovoj oblasti ostvaruju isključivo putem organa unutrašnjih poslova u BiH.

илу-поклон-08122025

Savjeti

Stvari koje nikako ne smijete poklanjati za Novu godinu: Privlače bijedu i nesreću

"Još jednom pozivamo sva fizička i pravna lica u Republici Srspkoj da svoja prava ostvare putem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke kao jedinog ovlaštenog registracionog tijela u Republici Srpskoj. Agencija je svojim postupanjem na način da vrši obradu podataka građana bez naloga kontrolora podataka grubo prekršila zakon, preuzimajući nadležnosti drugog organa, te dovodeći građane u zabludu u smislu da daju saglasnost na prethodno nezakonitu obradu njihovih ličnih podataka, te ovim putem pozivamo istu da svoje postupanje uskladi sa važećim zakonodavnim okvirom", poručuju iz MUP-a.

Pozvali su i sve institucije u BiH da preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti i otklanjanja nastale štete, a u cilju zakonitog i pravilnog postupanja svih organa i institucija u BiH , te jačanja pravne sigurnosti i vladavine prava.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

IDDEEA

zloupotreba

podaci

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Узнемирујуће откриће у шуми: Полиција покренула акцију

Hronika

Uznemirujuće otkriće u šumi: Policija pokrenula akciju

1 h

0
Инспекторат: Мјере безбједности у мркоњићкој школи нису предузете на вријеме

Gradovi i opštine

Inspektorat: Mjere bezbjednosti u mrkonjićkoj školi nisu preduzete na vrijeme

1 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Svijet

Otišla na plastičnu operaciju kapaka, pa završila u komi

1 h

0
Laptop, Google, računar

Nauka i tehnologija

Google pod istragom: Poznato i zbog čega

1 h

0

Više iz rubrike

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

BiH

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH: Prekinite da nam rušite krstove na grobljima

4 h

0
Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

BiH

Vazduh nezdrav u Tuzli, Banjaluci, Doboju i Lukavcu

5 h

0
Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²

BiH

Jedna od najvećih investicija u BiH: Gradi se fabrika na čak 20.000 m²

5 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

BiH

Rusi objavili zbog čega su zatvorili nekoliko pumpi u BiH

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

10

Pala bugarska vlada

14

06

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

14

04

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

14

01

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

13

59

Teniser suspendovan na 20 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner