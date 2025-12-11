MUP Srpske: IDDEEA zloupotrijebila podatke građana

Nadležni sud potvrdio je ono što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo još u junu prošle godine - da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH zloupotrebljava zakonsku nadležnost, dovodeći u pitanje zaštitu ličnih podataka naših građana.

Saopšteno je ovo iz MUP-a Srpske.

"Odluka Suda, koji je odbio tužbu Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH protiv Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, potvrdila je da se IDDEEA upustila u proces nezakonitog izdavanja digitalnih certifikata i uvođenje udaljenog potpisa i digitalnog novčanika koji nisu zakonski regulisani u BiH, čime se narušava zaštita ličnih podataka građana", podsjetili su iz MUp-a i dodali:

"Nakon što je MUP Srpske prije godinu dana poslao pismo svim institucijama koje su nadležne za obradu ličnih podataka građana i postupke izdavanja digitalnih certifikata kako bi upozorili da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH zloupotrebljava zakonsku nadležnost pružanja tehničke podrške ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, čime je dovela u pitanje zaštitu ličnih podataka građana, Agencija za zaštitut ličnih podataka BiH je postupajući po službenoj dužnosti Rješenjem zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) da građanima dodjeljuje elektronski identitet bez zakonskog osnova, te je navedenoj instituciji naloženo da izbriše lične podatke građana BiH koji su prikupljeni u fazi testiranja sistema elektronskog identiteta građana".

MUP objašnjava da je IDDEEA-i takođe zabranjeno da vrši obradu biometrijskih podataka posjetilaca i da identifikaciju istih vrši korištenjem i upoređivanjem sa biometrijskom fotografijom i drugim ličnim podacima koje su izvorni organi pohranili u Evidenciju o ličnim kartama državljana BiH.

"Podsjećamo da su ovlaštenja i nadležnosti IDDEEA jasno precizirane odredbama Zakona o IDDEEA (Službeni glasnik BiH, broj: 56/08), a što je između ostalog, vođenje i tehnički dizajn, upravljanje bazama podataka i osiguranje drugih tehničkih uslova za nesmetano funkcionisanje baza podataka. Navedenim postupanjem IDDEEA ne samo da je izašla iz okvira svoje nadležnosti nego je umjesto institucije koja poštuje zakone BiH i štiti lične podatke građana BiH, iste dovela u zabludu i prikupljala podatke građana BiH na nezakonit način, te time narušila povjerenje građana i iste dovela u rizik od zlouputrebe i nesagledive štete", dodaje Ministarstvo.

Napomenuli su da su oni i ranije pozivali građane da svoja prava u ovoj oblasti ostvaruju isključivo putem organa unutrašnjih poslova u BiH.

"Još jednom pozivamo sva fizička i pravna lica u Republici Srspkoj da svoja prava ostvare putem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srspke kao jedinog ovlaštenog registracionog tijela u Republici Srpskoj. Agencija je svojim postupanjem na način da vrši obradu podataka građana bez naloga kontrolora podataka grubo prekršila zakon, preuzimajući nadležnosti drugog organa, te dovodeći građane u zabludu u smislu da daju saglasnost na prethodno nezakonitu obradu njihovih ličnih podataka, te ovim putem pozivamo istu da svoje postupanje uskladi sa važećim zakonodavnim okvirom", poručuju iz MUP-a.

Pozvali su i sve institucije u BiH da preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja odgovornosti i otklanjanja nastale štete, a u cilju zakonitog i pravilnog postupanja svih organa i institucija u BiH , te jačanja pravne sigurnosti i vladavine prava.