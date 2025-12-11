Inspektorat: Mjere bezbjednosti u mrkonjićkoj školi nisu preduzete na vrijeme

Mjere bezbjednosti u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu nisu preduzete na vrijeme. Prema predočenoj dokumentaciji, direktor škole, odjeljenjske starješine i stručna služba nisu blagovremeno pokrenuli postupak utvrđivanja odgovornosti učenika, kao ni zaštitu učenika od nasilja, saopšteno je to iz Inspektorata Republike Srpske.

U saopštenju je navedeno da će republička prosvjetna inspekcija u skladu sa zakonom datim nadležnostima preduzeti određene mjere, na način da naloži organima škole pokretanje postupka na utvrđivanju odgovornosti direktora i stručnih saradnika u vezi sa neblagovremenim postupanjem pri utvrđivanju činjenica po saznanju o vršnjačkom nasilju, kao i pokretanje postupak utvrđivanja vaspitno-disciplinske odgovornosti učenika IX3 odjeljenja.

"Republička prosvjetna inspekcija izvršila je juče vanrednu kontrolu u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, a zbog sumnje na prisustvo vršnjačkog nasilja među učenicima, koje su činili učenici IX3 nad učenicima VIII2 odjeljenja", saopšteno je iz Inspektorata.

Kako stoji u saopštenju, uvidom u predočene evidencije utvrđeno je da je škola provodila određene mjere na suzbijanju vršnjačkog nasilja, a u vidu održavanja radionica o datoj temi, Savjet učenika je razmatrao kampanju nadležnog ministarstva o sprečavanju nasilja u školama, a koja će se realizovati na časovima odjeljenjske zajednice.

Savjet roditelja je upoznati sa Protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja, vršeno je i anketiranje učenika u određenim odjeljenjima, međutim na neka od pitanja nisu dati adekvatni odgovori.

"Član Savjeta roditelja je na sjednici uputio pitanje kome se obratiti u slučaju saznanja o nasilju, ali nije evidentirano da je dobio adekvatan odgovor. Takođe, uvidom u anketne listiće utvrđeno je da su učenici upućivali da se nad njihovim kolegama vrši nasilje, međutim, nema zabilježenih razgovora sa učenicima povodom tih navoda. Za odjeljenja čiji učenici su u konkretnom slučaju uključeni u aktuelne događaje nisu predočeni anketni listići", navedeno je u saopštenju.

U Knjigu dežurstva za školsku 2025/26. godinu od strane dežurnih nastavnika nije bilo slučajeva evidentiranja vršnjačkog nasilja, a prema izjavama razrednika VIII2 i IX3 odjeljenja, isti nisu ranije bili upoznati sa navodima o nasilju među njihovim učenicima.

"Uvidom u predočene evidencije utvrđeno je da su nekima od učenika koji su prema navodima vršili nasilje i u prethodnom periodu izricane vaspitno-disciplinska mjere, i da je za neke od njih u odjeljenjskoj knjizi evidentirano nedolično ponašanje. U dnevniku rada pedagoga nema evidencije da je obavljan razgovor sa svim učenicima koji su evidentirani zbog nedoličnog ponašanja", dodaju u saopštenju.

Nakon što su se početkom ovog mjeseca pojavila saznanja o slučajevima vršnjačkog nasilja, u proteklih nekoliko dana u Školi je obavljen razgovor sa nastavnicima, direktorom, učenicima učesnicima u vršnjačkom nasilju, te je održan sastanak multisektorskog tima. U toku ove sedmice održani su roditeljski sastanci za IX2, IX3, VIII1 i VIII2, na kojima je obavljen razgovor sa roditeljima učenika koji su učestvovali u vršnjačkom nasilju.

Nastavničko vijeće Škole je na sjednici održanoj u utorak razmatralo vaspitno-disciplinske mjere prema učenicima koji su vršili nasilje, ali nije postignut usaglašen stav, te je sjednica zakazano ponovo za srijedu, ali je zbog novonastale situacije u toku jučerašnjeg dana otkazana.