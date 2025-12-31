Logo
Large banner

Dijete teško povrijeđeno zbog korišćenja petardi: Užas u Hrvatskoj

Izvor:

Telegraf

31.12.2025

21:30

Komentari:

0
Дијете тешко повријеђено због коришћења петарди: Ужас у Хрватској

Dijete mlađe od 14 godina teško je povrijeđeno na području Križevaca u utorak prilikom korišćenja pirotehnike, saopštili su u srijedu iz Policijske uprave koprovničko-križevačke.

Dijete zadobilo povredu ruke i zadržano je na liječenju u bolnici, dok policija sprovodi kriminalističku istragu.

Uprkos kontinuiranim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije, i dalje se bilježe slučajevi neodgovornog korišćenja pirotehnike, čime se ugrožavaju bezbijednost i zdravlje građana, ističu iz Policijske uprave.

Петарде

Region

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

Ovo je prvi događaj u ovoj godini u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je dijete povrijeđeno usljed upotrebe pirotehnike. Iz Policijske uprave još jednom apeluju na građane, prije svega na roditelje, da svojim odgovornim ponašanjem prema djeci doprinesu njihovoj bezbjednosti.

Одузета пиротехника

Hronika

Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

Roditeljima se upućuje poziv da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode računa o njihovoj bezbjednosti i da se pobrinu da ne koriste pirotehnička sredstva, jer ona mogu trajno ugroziti njihovo zdravlje.

''Razgovarajte sa djecom i ukažite im na moguće štetne posljedice, kao i da ličnim primjerom pokažete kako se praznici mogu proslaviti i bez pirotehnike“, poručili su iz policije.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Petarde

povrijeđen dječak

povrijeđeno dijete

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Hronika

Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

5 d

0
Двојици дјечака ампутирани прсти због петарди

Region

Dvojici dječaka amputirani prsti zbog petardi

5 d

0
Полиција кажњава због петарди: Казне родитељима, дјеци одузета пиротехника

Region

Policija kažnjava zbog petardi: Kazne roditeljima, djeci oduzeta pirotehnika

1 sedm

0
Од пиротехничких средстава већ 10 дјеце у овој земљи остало без руку или прстију

Svijet

Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

1 sedm

0

Više iz rubrike

Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра

Region

Optužnica protiv 11 lica, oštetili budžet za 3,5 miliona evra

9 h

0
У дворишту школе пронађене гранате из Другог свјетског рата

Region

U dvorištu škole pronađene granate iz Drugog svjetskog rata

9 h

0
Јаков Милатовић: Питање српског језика као службеног легитимно - ја сам Црногорац који говори српски

Region

Jakov Milatović: Pitanje srpskog jezika kao službenog legitimno - ja sam Crnogorac koji govori srpski

11 h

0
Снажна експлозија у дворишту школе: Ухапшен "бомбаш" из Загреба

Region

Snažna eksplozija u dvorištu škole: Uhapšen "bombaš" iz Zagreba

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kako se proslavljala Nova godina kroz istoriju?

22

50

Zakerberg: Smartfon će biti zamjenjen pametnim naočarima

22

40

Cijene prirodnog gasa u velikom padu

22

30

Kako da koža ne izgleda sivo od jake šminke i alkohola: Važni savjeti za njegu prvog dana 2026. godine

22

20

Pjevačica 15 godina bila u vezi sa ovim biznismenom: "Vjerovala sam da ću se udati za njega"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner