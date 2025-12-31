Dijete teško povrijeđeno zbog korišćenja petardi: Užas u Hrvatskoj

Izvor:
Telegraf
31.12.2025
21:30
Dijete mlađe od 14 godina teško je povrijeđeno na području Križevaca u utorak prilikom korišćenja pirotehnike, saopštili su u srijedu iz Policijske uprave koprovničko-križevačke.
Dijete zadobilo povredu ruke i zadržano je na liječenju u bolnici, dok policija sprovodi kriminalističku istragu.
Uprkos kontinuiranim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije, i dalje se bilježe slučajevi neodgovornog korišćenja pirotehnike, čime se ugrožavaju bezbijednost i zdravlje građana, ističu iz Policijske uprave.
Ovo je prvi događaj u ovoj godini u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je dijete povrijeđeno usljed upotrebe pirotehnike. Iz Policijske uprave još jednom apeluju na građane, prije svega na roditelje, da svojim odgovornim ponašanjem prema djeci doprinesu njihovoj bezbjednosti.
Roditeljima se upućuje poziv da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode računa o njihovoj bezbjednosti i da se pobrinu da ne koriste pirotehnička sredstva, jer ona mogu trajno ugroziti njihovo zdravlje.
''Razgovarajte sa djecom i ukažite im na moguće štetne posljedice, kao i da ličnim primjerom pokažete kako se praznici mogu proslaviti i bez pirotehnike“, poručili su iz policije.
