Sutra oblačno, maglovito i hladnije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH FBiH sutra će biti oblačno, maglovito i hladnije, ponegdje sa kraćim sunčanim intervalima, dok će u Hercegovini biti sunčanije i najtoplije, sa temperaturom do 14 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, uglavnom sjevernih smjerova, u Hercegovini slaba do umjerena, na udare u drugom dijelu dana pojačana bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus dva do pet, a maksimalna od dva do 14 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je po kotlinama i uz riječne tokove bilo magle i povećane niske oblačnosti, a u ostalim dijelovima sunčano, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperature vazduha u 13.00 časova: Bugojno nula, Sarajevo jedan, Foča, Srbac i Jajce dva, Rudo, Šipovo, Bijeljina, Prijedor i Bjelašnica tri, Gacko i Višegrad četiri, Novi Grad pet, Sokolac i Srebrenica šest, Čemerno i Doboj osam, Zvornik, Han Pijesak, Kneževo, Bihać, Sanski Most i Tuzla devet, Mrkonjić Grad, Ribnik i Drvar 10, Bileća, Drinić, Banjaluka i Livno 11, Mostar 12 i Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.