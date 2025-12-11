Logo
Pronađeno tijelo muškarca, naređena obdukcija

Izvor:

SRNA

11.12.2025

15:58

Пронађено тијело у Брчком
Foto: Srna

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas u stanu u Brčkom, potvrđeno je Srni u Policiji distrikta.

Portparol brčanske Policije Dževida Hukičević rekla je da je tužilac Tužilaštva distrikta naredio uviđaj.

Tijelo je prevezeno u gradsku mrtvačnicu gdje će biti izvršena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Tijelo je pronađeno u stanu u Ulici Branka Radičevića.

