Pronađeno tijelo muškarca, naređena obdukcija

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas u stanu u Brčkom, potvrđeno je Srni u Policiji distrikta.

Portparol brčanske Policije Dževida Hukičević rekla je da je tužilac Tužilaštva distrikta naredio uviđaj.

Tijelo je prevezeno u gradsku mrtvačnicu gdje će biti izvršena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Tijelo je pronađeno u stanu u Ulici Branka Radičevića.