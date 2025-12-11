Pronađeno tijelo muškarca, naređena obdukcija

Izvor:
SRNA
11.12.2025
15:58
Komentari:0
Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je danas u stanu u Brčkom, potvrđeno je Srni u Policiji distrikta.
Portparol brčanske Policije Dževida Hukičević rekla je da je tužilac Tužilaštva distrikta naredio uviđaj.
Tijelo je prevezeno u gradsku mrtvačnicu gdje će biti izvršena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
Tijelo je pronađeno u stanu u Ulici Branka Radičevića.
Društvo
2 h0
Banja Luka
2 h0
Košarka
2 h0
Banja Luka
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
47
17
33
17
30
17
17
17
11
Trenutno na programu