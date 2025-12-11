Dolaze bolja vremena za radnike UKC-a?

Dragušić za BUKU ističe da Šobot donosi novu energiju i pristup koji uliva povjerenje da se problemi radnika mogu rješavati brže i efikasnije: „Smatram da ovakav partnerski odnos predstavlja početak pozitivnih promjena koje naši radnici odavno zaslužuju.“

Od preuzimanja dužnosti, dr Šobot se ističe otvorenim i neposrednim pristupom, fokusiranim na rješenja. Upravo takva atmosfera obilježila je jučerašnje konsultacije, u kojima su razmatrane ključne teme vezane za radno-pravni položaj zaposlenih i budući razvoj UKC-a.

Sindikat je predstavio prijedloge u vezi modernizacije procjene rizika na radnom mjestu, uređenja sistematizacije radnih mjesta i pravednijeg definisanja koeficijenata i odgovornosti. Sve inicijative naišle su na razumijevanje menadžmenta, uz jasnu spremnost da se standardi rada unapređuju bez odlaganja.

Dogovoreno je i održavanje češćih operativnih sastanaka radi kontinuiranog rješavanja problema. Posebno ohrabruje partnerski odnos koji se razvija – sindikat otvoreno iznosi stavove, a menadžment ih uvažava. Ako ovakav način rada postane standard, radnici UKC-a zaista mogu očekivati bolja vremena, a promjene su, čini se, već započele.