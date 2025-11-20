Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

Zagrebačka policija oglasila se o toku istrage nakon požara koji je izbio u zgradi Vjesnika, te su naveli da je jedna osoba uhapšena.

Ističu da je kriminalističko istraživanje započelo odmah po dojavi, uz istovremeno obezbjeđenje mjesta događaja i preduzimanje mjera radi bezbjednosti građana.

U saopštenju naglašavaju kako je u ranoj fazi izvida ključno što hitnije i neometano prikupiti obavještenja od svih osoba koje mogu imati korisna saznanja o događaju. Objavljivanje informacija u javnosti u toj fazi može otežati rad policije, piše Indeks.

- To može dovesti u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se saznalo upravo u toj početnoj fazi izvida - navode iz policije.

Istražuje se više mlađih osoba, jedna uhapšena

Potvrdili su da je dosadašnjim radom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba.

- Jedna osoba je uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje - saopštili su.

Dodaju kako će, čim okolnosti budu dopuštale, javnost dobiti više informacija:

- Vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost- navode.