Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

Agencije

20.11.2025

10:10

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника
Foto: Tanjug / HINA / Lana Slivar Dominić (HO)

Zagrebačka policija oglasila se o toku istrage nakon požara koji je izbio u zgradi Vjesnika, te su naveli da je jedna osoba uhapšena.

Ističu da je kriminalističko istraživanje započelo odmah po dojavi, uz istovremeno obezbjeđenje mjesta događaja i preduzimanje mjera radi bezbjednosti građana.

neboder požar zagreb

Region

Tomašević o požaru na neboderu: Šteta je totalna, vidjećemo hoćemo li ga rušiti

U saopštenju naglašavaju kako je u ranoj fazi izvida ključno što hitnije i neometano prikupiti obavještenja od svih osoba koje mogu imati korisna saznanja o događaju. Objavljivanje informacija u javnosti u toj fazi može otežati rad policije, piše Indeks.

- To može dovesti u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se saznalo upravo u toj početnoj fazi izvida - navode iz policije.

Istražuje se više mlađih osoba, jedna uhapšena

Potvrdili su da je dosadašnjim radom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba.

- Jedna osoba je uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje - saopštili su.

небодер загреб пожар

Region

Gori neboder Vjesnika u Zagrebu, snimci su dramatični

Dodaju kako će, čim okolnosti budu dopuštale, javnost dobiti više informacija:

- Vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost- navode.

