Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

Izvor:
Agencije
20.11.2025
10:10
Komentari:0
Zagrebačka policija oglasila se o toku istrage nakon požara koji je izbio u zgradi Vjesnika, te su naveli da je jedna osoba uhapšena.
Ističu da je kriminalističko istraživanje započelo odmah po dojavi, uz istovremeno obezbjeđenje mjesta događaja i preduzimanje mjera radi bezbjednosti građana.
Region
Tomašević o požaru na neboderu: Šteta je totalna, vidjećemo hoćemo li ga rušiti
U saopštenju naglašavaju kako je u ranoj fazi izvida ključno što hitnije i neometano prikupiti obavještenja od svih osoba koje mogu imati korisna saznanja o događaju. Objavljivanje informacija u javnosti u toj fazi može otežati rad policije, piše Indeks.
- To može dovesti u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se saznalo upravo u toj početnoj fazi izvida - navode iz policije.
Potvrdili su da je dosadašnjim radom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba.
- Jedna osoba je uhapšena i nad njom se sprovodi kriminalističko istraživanje - saopštili su.
Region
Gori neboder Vjesnika u Zagrebu, snimci su dramatični
Dodaju kako će, čim okolnosti budu dopuštale, javnost dobiti više informacija:
- Vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost- navode.
Region
1 h0
Region
2 h0
Region
3 h1
Region
13 h0
Najnovije
Najčitanije
10
58
10
48
10
18
10
10
10
00
Trenutno na programu