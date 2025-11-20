Logo
NATO ispalio torpedo: Pogođen brod, objavljen dramatičan snimak

Izvor:

Agencije

20.11.2025

12:58

Komentari:

1
Foto: screenshot

NATO je objavio dramatičan snimak vojne vježbe koja prikazuje tačan trenutak udara torpeda, kojim je potopljen brod u Sjevernom moru.

Od siline eksplozije kontejneri sa palube su odletjeli u vazduh, a zatim popadali u more, dok se brod snažno zaljuljao, prenio je Kurir pisanje britanskog lista The Sun.

Udar torpeda izazvao je ogroman talas i erupciju morske pijene, tjerajući vodu uz bok broda i prekrivajući njegovu palubu, piše ovaj list.

Fregata prelomljena napola

Snažan udar podigao je trup fregate iznad površine, a rashodovani brod "Trondhajm" prelomljen je na dva dijela.

Potom je objavljen snimak koji prikazuje trenutak kada je brod vertikalno potonuo u okean. Brod je inače bio natovaren kontejnerima radi potreba vježbi gađanja.

Oglasio se NATO

"Svrha ovog gađanja bila je da se provjeri i demonstrira razorna moć koju predstavlja ovo oružje i podmornica. Podmornica ima dugotrajnu autonomiju, djeluje prikriveno i posjeduje jedinstvenu sposobnost da diktira tok borbe", stoji u saopštenju NATO-a.

Zajednička komanda NATO-a objavila je snimak video vježbe u blizini ostrva Andoj u Norveškoj.

To je bila zajednička operacija norveške mornarice, britanske Kraljevske mornarice i poljske mornarice, tokom koje su izvedene vježbe bojevog gađanja.

