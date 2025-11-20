Sutra pad temperature i snijeg: Stiže prava zima

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti oblačno vrijeme sa kišom, uz pad temperature i snijegom u višim predjelima.

Tokom noći će padavine jačati na sjeverozapadu, a ujutru se širiti od zapada ka jugu i istoku.

Na zapadu će početi susnježica i snijeg uz postepeno formiranje snježnog pokrivača, a u ostalim predjelima biće malo toplije i padaće kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do večeri se očekuje od pet do 15 centimetara snijega u nižim predjelima, a u višim na zapadu i do 30 centimetara, dok će u brdsko-planiskim predjelima duvati i jak vjetar, a jače padavine uz dalji porast snježnog pokrivača biće nastavljene i u noći na subotu, 22. novembra.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini u prvom dijelu dana umjeren do jak južni, a u drugom dijelu dana umjeren do jak sjeverni vjetar.

Maksimalna temperatura vazduha biće ujutru od dva na zapadu do 12 na istoku, na jugu do 15, a u višim predjelima na zapadu od minus jedan stepen Celzijusov, a minimalna uveče od minus jedan do tri, na jugu do 10, u višim predjelima na zapadu od minus četiri stepena Celzijusova.

Danas u Srpskoj i FBiH preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je povremeno registrovana na području Hercegovine, Krajine, te u centralnim i jugozapadnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica jedan, Višegrad i Rudo šest, Foča i Han Pijesak osam, Novi Grad devet, Sokolac i Srbac 10, Banjaluka, Kalinovik i Srebrenica 11, Bijeljina, Gacko i Prijedor 12, Kneževo i Sarajevo 13, Doboj, Zvornik i Mrakovica 14, Bileća i Mrkonjić Grad 15, Ribnik, Mostar i Trebinje 16 stepeni Celzijusovih.