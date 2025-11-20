Logo
Large banner

Vlada preuzima izgradnju pristupnih saobraćajnica: Putevi u narednih 60 dana

Izvor:

ATV

20.11.2025

12:39

Komentari:

1
Влада преузима изградњу приступних саобраћајница: Путеви у наредних 60 дана
Foto: ATV

Pristupni putevi do mosta u Česmi u Banjaluci biće završeni u narednih 60 dana, a posao će preuzeti Vlada Republike Srpske.

"Pristupni putevi do mosta u Česmi u Banjaluci biće završeni u narednih 60 dana, a posao će preuzeti Vlada Republike Srpske", rekao je premijer Savo Minić.

Most su obišli predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković i predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

"Želimo prevazići sve nesporazume i podjele. Za 60 dana pristupni putevi će biti u funkciji", rekao je Stevanović.

Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora JP "Putevi Republike Srpske", istakao je da su radovi na mostu završeni prije 10 dana.

"Danas smo došli da obiđemo završene radove na mostu u Česmi", rekao je on i dodao da je most dug 175 m i vrijedan 6,6 miliona KM.

Podijeli:

Tagovi:

česma

Vlada Republike Srpske

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Исплаћен регрес за запослене у ЕРС-у

Društvo

Isplaćen regres za zaposlene u ERS-u

6 h

3
Сарајево смог магла

Društvo

Vazduh u Sarajevu jutros izrazito nezdrav, izbjegavati boravak napolju

6 h

0
Шта значи ако баш за Аранђеловдан падне снијег? Ово вјеровање се строго поштује

Društvo

Šta znači ako baš za Aranđelovdan padne snijeg? Ovo vjerovanje se strogo poštuje

7 h

0
Више од 417 милиона дјеце широм свијета живи у сиромаштву

Društvo

Više od 417 miliona djece širom svijeta živi u siromaštvu

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner