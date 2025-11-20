Vlada preuzima izgradnju pristupnih saobraćajnica: Putevi u narednih 60 dana

Pristupni putevi do mosta u Česmi u Banjaluci biće završeni u narednih 60 dana, a posao će preuzeti Vlada Republike Srpske.

"Pristupni putevi do mosta u Česmi u Banjaluci biće završeni u narednih 60 dana, a posao će preuzeti Vlada Republike Srpske", rekao je premijer Savo Minić.

Most su obišli predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, vršilac dužnosti direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković i predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

"Želimo prevazići sve nesporazume i podjele. Za 60 dana pristupni putevi će biti u funkciji", rekao je Stevanović.

Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora JP "Putevi Republike Srpske", istakao je da su radovi na mostu završeni prije 10 dana.

"Danas smo došli da obiđemo završene radove na mostu u Česmi", rekao je on i dodao da je most dug 175 m i vrijedan 6,6 miliona KM.