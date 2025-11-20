Avion se srušio u Irskoj

Izvor:
Telegraf
20.11.2025
16:23
Komentari:0
"Laki avion" srušio se u Irskoj, a na lice mjesta izašlo je više ekipa hitnih službi.
Avion srušio se na obali Voterforda u Irskoj, preneo je Daily Mail.
Nesreća se dogodila oko 12,50 časova po lokalnom vremenu. Lokalne vlasti su navele da je u udesu učestvovao "laki avion", dok su istražitelji avionskih nesreća saopštili da je riječ o "dvomotornom avionu opšte avijacije".
"Pošto je ovo aktivna i tekuća operacija, trenutno nije dostupno više informacija", rekao je portparol.
Jedinica za istragu avionskih nesreća (AAIU) pri Ministarstvu saobraćaja istražuje incident zajedno sa hitnim službama i Irskom vazduhoplovnom upravom.
Srbija
Policajac osuđen za ubistvo
AAIU je saopštio da upućuje četiri istražitelja avionskih nesreća na mjesto događaja u blizini Liselana. Poslanik Šin Fejna za Voterford, Dejvid Kalinan, rekao je da je spasilački helikopter među hitnim službama koje reaguju na pad aviona.
BREAKING: Plane smashes into ground 'with four onboard' after mid-air emergencyhttps://t.co/AEhVatAZgT pic.twitter.com/zWUtn3Ar5Z— The Mirror (@DailyMirror) November 20, 2025
On je rekao da je ovo "šok" za lokalno područje, dodajući da su misli zajednice uz one koji su bili u avionu.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Trenutno na programu