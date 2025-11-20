Avion se srušio u Irskoj

"Laki avion" srušio se u Irskoj, a na lice mjesta izašlo je više ekipa hitnih službi.

Avion srušio se na obali Voterforda u Irskoj, preneo je Daily Mail.

Nesreća se dogodila oko 12,50 časova po lokalnom vremenu. Lokalne vlasti su navele da je u udesu učestvovao "laki avion", dok su istražitelji avionskih nesreća saopštili da je riječ o "dvomotornom avionu opšte avijacije".

"Pošto je ovo aktivna i tekuća operacija, trenutno nije dostupno više informacija", rekao je portparol.

Jedinica za istragu avionskih nesreća (AAIU) pri Ministarstvu saobraćaja istražuje incident zajedno sa hitnim službama i Irskom vazduhoplovnom upravom.

AAIU je saopštio da upućuje četiri istražitelja avionskih nesreća na mjesto događaja u blizini Liselana. Poslanik Šin Fejna za Voterford, Dejvid Kalinan, rekao je da je spasilački helikopter među hitnim službama koje reaguju na pad aviona.

BREAKING: Plane smashes into ground 'with four onboard' after mid-air emergencyhttps://t.co/AEhVatAZgT pic.twitter.com/zWUtn3Ar5Z — The Mirror (@DailyMirror) November 20, 2025

On je rekao da je ovo "šok" za lokalno područje, dodajući da su misli zajednice uz one koji su bili u avionu.

(Telegraf)