Avion se srušio u Irskoj

Izvor:

Telegraf

20.11.2025

16:23

Авион се срушио у Ирској
Foto: Printscreen/X/ The Mirror

"Laki avion" srušio se u Irskoj, a na lice mjesta izašlo je više ekipa hitnih službi.

Avion srušio se na obali Voterforda u Irskoj, preneo je Daily Mail.

Nesreća se dogodila oko 12,50 časova po lokalnom vremenu. Lokalne vlasti su navele da je u udesu učestvovao "laki avion", dok su istražitelji avionskih nesreća saopštili da je riječ o "dvomotornom avionu opšte avijacije".

"Pošto je ovo aktivna i tekuća operacija, trenutno nije dostupno više informacija", rekao je portparol.

Jedinica za istragu avionskih nesreća (AAIU) pri Ministarstvu saobraćaja istražuje incident zajedno sa hitnim službama i Irskom vazduhoplovnom upravom.

Sud cekic 1

Srbija

Policajac osuđen za ubistvo

AAIU je saopštio da upućuje četiri istražitelja avionskih nesreća na mjesto događaja u blizini Liselana. Poslanik Šin Fejna za Voterford, Dejvid Kalinan, rekao je da je spasilački helikopter među hitnim službama koje reaguju na pad aviona.

On je rekao da je ovo "šok" za lokalno područje, dodajući da su misli zajednice uz one koji su bili u avionu.

(Telegraf)

