Razmjena inicijativa i iskustava unaprijediće rad MUP-a Srpske i Rusije

Na sastanku delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Glavne uprave MUP-a Ruske Federacije za grad Moskvu dogovorene su inicijative i razmjene iskustava koje će da doprinesu unapređenju rada ministarstava, a koje su u skladu sa Memorandumom o razumijevanju potpisanim 2015. godine.

Delegaciju Glavne uprave MUP-a Ruske Federacije za grad Moskvu danas su primili ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.

Na sastanku je konstatovano da je saradnja MUP-a Republike Srpske sa Glavnom upravom MUP-a Ruske Federacije za grad Moskvu na izuzetnom nivou, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Delegacija Glavne uprave MUP-a Ruske Federacije za grad Moskvu boravi u službenoj posjeti MUP-u Srpske povodom krsne slave Ministarstva - Svetog Arhangela Mihaila.

Budimir je posebno zahvalio delegaciji iz Rusije što se odazvala njegovom pozivu da prisustvuju obilježavanju krsne slave MUP-a Republike Srpske u Banjaluci, koji im je uputio u septembru tokom posjete Moskvi.