Logo
Large banner

Sijarto: Budimpešta to neće dozvoliti

20.11.2025

16:08

Komentari:

0
Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Evropska unija radi na 20. paketu sankcija Rusiji i želi da u njega uključi rusku naftu i nuklearnu energiju, ali Budimpešta to neće dozvoliti, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je istakao da su to crvene linije za mađarsku Vladu i da Budimpešta to neće dozvoliti.

"Fanatici sankcija već pokušavaju da sastave 20. paket i jasno su stavili do znanja da isporuke nafte iz Rusije i nuklearna saradnja treba da budu uključene u njega", rekao je Sijarto novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova EU.

Ратко Трифуновић

Republika Srpska

Trifunović: Redovno usklađivanje penzija od dolaska SNSD-a na vlast

Pošto je za uvođenje sankcija potrebna jednoglasna odluka, Sijarto je naglasio da Budimpešta neće dozvoliti da kompanije koje sarađuju sa Mađarskom u naftnoj ili nuklearnoj industriji budu sankcionisane.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Budimpešta

Nafta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Британија би могла да забрани називе "бургер" и "кобасица" за биљне производе

Svijet

Britanija bi mogla da zabrani nazive "burger" i "kobasica" za biljne proizvode

4 h

0
Аутобус слетио у ријеку, најмање 13 мртвих и више десетина повријеђених

Svijet

Autobus sletio u rijeku, najmanje 13 mrtvih i više desetina povrijeđenih

5 h

0
Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

Svijet

Ovu evropsku zemlju je jutros iznenadio snježni pokrivač: Stvorila se gužva od 500 km

5 h

0
Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

Svijet

Putin čestitao rođendan patrijarhu Kirilu: Mnogo činite za pravoslavni svijet i ruski narod

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

07

Naprskajte ovaj sprej po tepihu i za čas će zasijati kao nov

19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner