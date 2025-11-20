Sijarto: Budimpešta to neće dozvoliti

Evropska unija radi na 20. paketu sankcija Rusiji i želi da u njega uključi rusku naftu i nuklearnu energiju, ali Budimpešta to neće dozvoliti, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sijarto je istakao da su to crvene linije za mađarsku Vladu i da Budimpešta to neće dozvoliti.

"Fanatici sankcija već pokušavaju da sastave 20. paket i jasno su stavili do znanja da isporuke nafte iz Rusije i nuklearna saradnja treba da budu uključene u njega", rekao je Sijarto novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova EU.

Republika Srpska Trifunović: Redovno usklađivanje penzija od dolaska SNSD-a na vlast

Pošto je za uvođenje sankcija potrebna jednoglasna odluka, Sijarto je naglasio da Budimpešta neće dozvoliti da kompanije koje sarađuju sa Mađarskom u naftnoj ili nuklearnoj industriji budu sankcionisane.