Sijarto: Budimpešta to neće dozvoliti

20.11.2025
16:08
Komentari:0
Evropska unija radi na 20. paketu sankcija Rusiji i želi da u njega uključi rusku naftu i nuklearnu energiju, ali Budimpešta to neće dozvoliti, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Sijarto je istakao da su to crvene linije za mađarsku Vladu i da Budimpešta to neće dozvoliti.
"Fanatici sankcija već pokušavaju da sastave 20. paket i jasno su stavili do znanja da isporuke nafte iz Rusije i nuklearna saradnja treba da budu uključene u njega", rekao je Sijarto novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova EU.
Republika Srpska
Trifunović: Redovno usklađivanje penzija od dolaska SNSD-a na vlast
Pošto je za uvođenje sankcija potrebna jednoglasna odluka, Sijarto je naglasio da Budimpešta neće dozvoliti da kompanije koje sarađuju sa Mađarskom u naftnoj ili nuklearnoj industriji budu sankcionisane.
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
6 h0
Najnovije
Najčitanije
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Trenutno na programu