Logo
Large banner

Britanija bi mogla da zabrani nazive "burger" i "kobasica" za biljne proizvode

Izvor:

Agencije

20.11.2025

15:22

Komentari:

0
Британија би могла да забрани називе "бургер" и "кобасица" за биљне производе
Foto: Pixabay

Velika Britanija bi na osnovu trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom mogla da zabrani korišćenje naziva "burger" i "kobasica" za vegetarijanske proizvode.

Laburistička vlada je početkom ove godine osigurala novi sporazum o sanitarnim i fitosanitarnim (SPS) merama sa EU, koji omogućava britanskim preduzećima da prodaju proizvode, uključujući neke burgeri i kobasice, u Evropskoj uniji po prvi put od Bregzita.

Sporazum, međutim, povezuje Veliku Britaniju sa nekim zakonima EU koji se tiču označavanja hrane, a Unija će ove nedelje glasati o zabrani upotrebe termina povezanih sa mesom za opisivanje vegetarijanske hrane nakon lobiranja stočarske industrije.

Evropski parlament je prošlog mjeseca glasao za ovu zabranu, a ove nedelje će Evropska komisija, kao i vlade 27 zemalja članica, odlučiti da li će ona postati zakon.

Камион-возач

Srbija

Vozač kamiona za 28 dana učinio 80 prekršaja

Ako se to desi, vlada Velike Britanije veruje da će se zakon primenjivati i na britanska preduzeća, prenosi Gardijan.

Industrija mesa i neki političari u Evropskoj uniji, poput nemačkog kancelara Fridriha Merca, smatraju da je neophodno da se jasno označi razlika između životinjskih i biljnih proizvoda zbog transparentnosti.

"Kobasica je kobasica. Kobasica nije veganska", poručio je Merc.

Proizvođači biljne hrane i supermarketi, nasuprot tome, upozoravaju da zabrana poznatih naziva otežava potrošačima da prepoznaju proizvode.

Kompanije Aldi, Lidl, Burger King i Rigenvalder Mile u zajedničkom pismu ističu da bi zabrana "poznatih termina" mogla da zbuni kupce.

Podijeli:

Tagovi:

kobasice

hamburger

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач камиона за 28 дана учинио 80 прекршаја

Srbija

Vozač kamiona za 28 dana učinio 80 prekršaja

42 min

0
Амиџић: Због запослених у заједничким институцијама потребно усвојити буџет

BiH

Amidžić: Zbog zaposlenih u zajedničkim institucijama potrebno usvojiti budžet

43 min

0
Додик најавио веће пензије од јануара

Republika Srpska

Dodik najavio veće penzije od januara

49 min

0
Сутра пад температуре и снијег: Стиже права зима

Društvo

Sutra pad temperature i snijeg: Stiže prava zima

51 min

0

Više iz rubrike

Аутобус слетио у ријеку, најмање 13 мртвих и више десетина повријеђених

Svijet

Autobus sletio u rijeku, najmanje 13 mrtvih i više desetina povrijeđenih

1 h

0
Ову европску земљу је јутрос изненадио сњежни покривач: Створила се гужва од 500 km

Svijet

Ovu evropsku zemlju je jutros iznenadio snježni pokrivač: Stvorila se gužva od 500 km

1 h

0
Путин честитао рођендан патријарху Кирилу: Много чините за православни свијет и руски народ

Svijet

Putin čestitao rođendan patrijarhu Kirilu: Mnogo činite za pravoslavni svijet i ruski narod

1 h

0
НАТО испалио торпедо: Погођен брод, објављен драматичан снимак

Svijet

NATO ispalio torpedo: Pogođen brod, objavljen dramatičan snimak

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za raspravu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner