Britanija bi mogla da zabrani nazive "burger" i "kobasica" za biljne proizvode

Velika Britanija bi na osnovu trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom mogla da zabrani korišćenje naziva "burger" i "kobasica" za vegetarijanske proizvode.

Laburistička vlada je početkom ove godine osigurala novi sporazum o sanitarnim i fitosanitarnim (SPS) merama sa EU, koji omogućava britanskim preduzećima da prodaju proizvode, uključujući neke burgeri i kobasice, u Evropskoj uniji po prvi put od Bregzita.

Sporazum, međutim, povezuje Veliku Britaniju sa nekim zakonima EU koji se tiču označavanja hrane, a Unija će ove nedelje glasati o zabrani upotrebe termina povezanih sa mesom za opisivanje vegetarijanske hrane nakon lobiranja stočarske industrije.

Evropski parlament je prošlog mjeseca glasao za ovu zabranu, a ove nedelje će Evropska komisija, kao i vlade 27 zemalja članica, odlučiti da li će ona postati zakon.

Ako se to desi, vlada Velike Britanije veruje da će se zakon primenjivati i na britanska preduzeća, prenosi Gardijan.

Industrija mesa i neki političari u Evropskoj uniji, poput nemačkog kancelara Fridriha Merca, smatraju da je neophodno da se jasno označi razlika između životinjskih i biljnih proizvoda zbog transparentnosti.

"Kobasica je kobasica. Kobasica nije veganska", poručio je Merc.

Proizvođači biljne hrane i supermarketi, nasuprot tome, upozoravaju da zabrana poznatih naziva otežava potrošačima da prepoznaju proizvode.

Kompanije Aldi, Lidl, Burger King i Rigenvalder Mile u zajedničkom pismu ističu da bi zabrana "poznatih termina" mogla da zbuni kupce.