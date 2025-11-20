Amidžić: Zbog zaposlenih u zajedničkim institucijama potrebno usvojiti budžet

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je danas da delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH trebaju po hitnom postupku usvojiti Prijedlog budžeta za ovu godinu zbog zaposlenih u zajedničkim institucijama.

Amidžić je, obrazlažući hitni postupak usvajanja Prijedloga budžeta, naveo da su zaposleni u zajedničkim institucijama osnovni razlog da dokument bude usvojen u novembru.

On je podsjetio da je kroz Prijedlog budžeta koji se danas razmatra uvećana osnovica za plate, zbog čega budžet treba usvojiti u ovom mjesecu, kako bi se plate radnicima za decembar isplatile po uvećanoj osnovici.

"Korigovan je i dio koji se odnosi na naknade, jer smo na osnovu kolektivnog ugovora povećali izdatke kada su u pitanju topli obrok i regres", rekao je Amidžić obraćajući se delegatima.

Prema njegovim riječima, naknada od 1.000 KM radnicima u institucijama BiH, koja je planirana kroz novi Prijedlog budžeta će samo dijelom pokriti sredstva koja su im bila umanjena zbog manje osnovice, ali da je isto tako predviđeno da ovaj iznos ne primaju izabrani funkcioneri.

On je napomenuo da je budžet prvi put bio upućen u decembru prošle godine, pa u januaru ove godine, te u martu.