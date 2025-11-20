Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić rekao je da će delegati koji dolaze iz SNSD-a podržati usvajanje budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, te istakao nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Republika Srpska.

"Drago mi je da smo danas dali doprinos da se tačka razmatra po hitnoj proceduri i da će ljudi čije oči su bile uperene na Dom naroda, biti zadovoljni što se budžet razmatra i što će, nadam se, biti usvojen", rekao je Špirić tokom rasprave o hitnosti usvajanja budžeta.

On je podsjetio da je složena procedura za usvajanje budžeta, te da je bilo različitih pokušaja da taj dokument postane oružje u rukama onih koji su htjeli da BiH stane kako bi za to optužili Republiku Srpsku.

Špirić je rekao i da su uzaludne optužbe da delegati koji dolaze iz SNSD-a hoće nešto izvan poslovnika i Ustava.

"Maloprije je demonstrirana većina u Klubu srpskog naroda i to je prepreka na koju se spotičete posljednje dvije godine", poručio je Špirić, obraćajući se delegatima koji dolaze iz opozicije iz Republike Srpske.

Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da mu je drago što je zaustavljen pokušaj onih koji su htjeli da spriječe usvajanje budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

"Tu mislim na kolege Nenada Vukovića i Želimira Neškovića koji su stavili sebe ispred 22.000 zaposlenih, jer je pitanje članstva u nekoj komisiji ili delegaciji za Vukovića bilo bitnije od plata i finansijskog dodatka za 22.000 ljudi", naveo je Kovačević.

Kovačević je ukazao i da je SNSD na prethodnim izborima dobio podršku oko 65 odsto građana, dok je stranka Nenada Vukovića dobila oko pet odsto glasova, što ilustruje ko ima koliku podršku javnosti.

"A to što ste vi imali dogovor da se budžet ne usvoji prije izbora, to je druga stvar", rekao je Kovačević.

On je podsjetio da je Špirić je u Kolegijum Doma naroda izabran voljom većine u Klubu srpskog naroda, navodeći da su za njega glasala četiri srpska delegata i jedan bošnjački, dok Vuković pokušava Špirića smijeniti sa pet glasova bošnjačkih delegata i dva srpska.

"To znači da hoćete bošnjačku volju da upotrijebite da biste srušili srpsku volju", istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, delegati koji dolaze iz opozicionih stranaka u Republici Srpskoj tražeći podršku u Klubu bošnjačkog naroda, govori o tome koliko poštuju volju srpskog naroda.