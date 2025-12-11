Nekima u Srpskoj ne smeta Orić: Aca Lukas zakazao nastup na ovom mjestu!

Čini se da u Republici Srpskoj ima onih kojima ne smeta što se Aca Lukas slika sa zločincem kao što je Naser Orić, pa je ovaj pjevač zakazao nastup u Nevesinju.

Kako je potvrđeno, Lukas bi 29.12. trebao da nastupa u kafani "Jedno mjesto".

Zakazan nastup Ace Lukasa u Nevesinju

Datum je to kada je Lukas trebao da nastupa u Banjaluci, ali mu je taj koncert otkazan od strane organizatora.

Podsjećamo, Aca Lukas je jedna od glavnih tema ovih dana, nakon što se slikao sa Naserom Orićem u jednoj sarajevskoj kafani. Lukas se pravdao da nije znao ko je u pitanju, a potom je "opleo" po rukovodstvu Srpske za koju je takav potez bio neprihvatljiv.