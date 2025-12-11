Logo
Jesu li djeca upoznata sa opasnostima korišćenja pirotehničkih sredstava?

Јесу ли дјеца упозната са опасностима коришћења пиротехничких средстава?
Foto: ATV

Stižu nam novogodišnji i božićni praznici, a sa njima i povećano korišćenje pirotehničkih sredstava koje često dovodi do povreda. Kako bi se djeca što bolje edukovala o bezbjednom i odgovornom ponašanju tokom prazničnog perioda pobrinuli su se pripadnici banjalučki policajci. Predavanje je bilo korisno i naučili smo mnogo, poručuju učenici.

"Značilo mi je zato što upozorili su nas da ne bacamo petarde bez nadzora roditelja ili odrasle osobe. Ja nisam nikad ni bacala petarde, niti sam uzela u ruku" , kaže Janka Partalo, učenica VII razreda.

"Po meni niko ne treba da koristi petarde, čak ni odrasli, za djecu to nije predviđeno, djeca bi mogla da koriste ali samo ako bi bili pod nekim nadzorom", rekao je Vanja Pavković, učenik VIII razreda.

"Na ovom predavanju najzanimljivije mi je bilo to što smo naučili posljedice bacanja petardi, koliko to opasno može biti i da su te posljedice trajne", rekao je Stefan Spasojević, učenik VIII razreda.

Nastavnici kažu da je predavanje važno za učenike kako bi se upoznali sa svim opasnostima upotrebe pirotehnike.

"Kod učenika, upotreba pirotehničkih sredstava izaziva veselje, oni manje znaju o štetnosti ovih sredstava, tako da je ovo predavanje korisno za njih", rekao je Aleksandar Marić, nastavnik fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi "Zmaj Jova Jovanović"

Povrede koje mogu nastati upotrebom pirotehničkih sredstava nisu bezazlene, smatraju stručnjaci.

"Najčešće povrede koje nastaju su povrede prstiju i šake s obzirom zbog dužeg držanja. Nisu rijetke ni povrede oka. U toku je izazov na tik toku, kao apel roditeljima da obrate pažnju, ko duže može da drži petardu prije nego što je baci, to je posebno opasno, valjda ne treba da naglašavamo dodatno", rekla je Danijela Kesić Mijić, šef Edukativnog centra Službe hitne medicinske pomoći

Iz ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je upućen apel svim građanima da se ponašaju odgovorno za vrijeme praznika.

"Neka nam ovaj period bude pun radosti,a ne brige i zbog toga slijedi ova naša poruka slavimo odgovorno.Novčane kazne u zakonu o javnom redu i miru su propisane, a one iznose od 300 do 900 KM", rekla je Biljana Prodić, policijski službenik policijske stanice Banjaluka Centar.

Akcija će trajati do 15. januara s ciljem podizanja svijesti o opasnostima koje nose nezakonita i nestručna upotreba pirotehničkih sredstava i vatrenog oružja.

