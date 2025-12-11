Nove cijene struje su neminovne

Bajramović u fokus stavlja povećanje cijena mrežarine "koje je nemoguće izbjeći" i postepeni "početak procesa usklađivanja cijena električne energije na tržišnoj osnovi, uz istovremenu zaštitu ugroženih kupaca"

Ključni događaji u 2026. godini za Bosanskohercegovački komitet elektroenergetičara (CIGRE) biće povećanje fleksibilnosti u elektroenergetskom sistemu (putem preusmjerenja i skladištenja energije), učešće na zasjedanju Međunarodne CIGRE, Pariz 2026, za koje je pripremljeno deset naučnih referata, i organizacija 5. savjetovanja distributera električne energije CIRED.

Najavio je to predsjednik ove asocijacije Zijad Bajramović povodom sjednice Upravnog odbora CIGRE BiH zakazane za danas u Sarajevu.

Upravni odbor će, kako je rečeno Feni, sagledati rezultate aktivnosti u godini koja ističe i pri tom se fokusirati na više tehničkih, organizacionih i ekonomskih pitanja koja će biti aktuelna i u idućoj godini.

Bajramović za ovu priliku u fokus stavlja povećanje cijena mrežarine "koje je nemoguće izbjeći" i postepeni "početak procesa usklađivanja cijena električne energije na tržišnoj osnovi, uz istovremenu zaštitu ugroženih kupaca".

- Od početka 2026. godine počinje primjena evropskih taksi na emisije CO₂ (CBAM), koje će u potpunosti obuhvatiti naš izvoz električne energije. Dodatni problem koji stvara CBAM je što onemogućava izvoz i trgovinu električne energije iz obnovljivih izvora, te je neophodno da BiH postane članica u evropskoj asocijaciji izdavatelja garancija porijekla – kazao je Bajramović.

Dodao je da se Bosna i Hercegovina obavezala na uspostavljanje berze električne energije i sistema za trgovanje emisijama, koji će biti pandan evropskom ETS-u. Usvajanje Zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije predstavljaće važan korak ka evropskim integracijama i modernizaciji domaćeg tržišta, ali i preduvjet da električna energija do 2030. godine bude izuzeta od CBAM oporezivanja.

Bh. komitet CUGRE smatra da je potrebno harmonizovati razvojne planove elektroenergetskog sektora zemalja u okruženju u pogledu mrežne integracije, tržišne sinhronizacije, planiranih tehnoloških rješenja i miksova proizvodnog portfolija.

Tehnološki izbori pojedinih zemalja (npr. u pogledu ud‌jela obnovljivih izvora, skladištenja energije ili fleksibilnih kapaciteta) direktno utiču na regionalne tokove energije i mogućnosti prekogranične razmjene, te ih je potrebno uzeti u obzir u nacionalnom planiranju. Prekogranična saradnja jedan je od ključnih aspekata za sigurnost snabdijevanja i dekarbonizaciju i CIGRE će na tome insistirati.

Sprečavanja incidenata u elektroenergetskom sistemu uvršteno je u prioritetne aktivnosti ove strukovne organizacije. Prema riječima predsjednika CIGRE BiH potrebno je dosljedno raditi na primjeni važeće regulative kako na strani operatora sistema, tako i na strani korisnika mreže.

- Analize velikih incidenata se rade prvenstveno zbog sprečavanja sličnih incidenata u budućnosti, a ne radi traženja krivca za incident. Potrebno je implementirati preporuke proizašle iz analiza većih incidenata jer na taj način činimo sve što je moguće da bi sigurnost pogona bila očuvana - zaključio je Zijad Bajramović, predsjednik elektroenergetičara u BiH.