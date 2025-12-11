Logo
Nove cijene struje su neminovne

Izvor:

Fena

11.12.2025

18:10

Komentari:

0
Foto: ATV

Bajramović u fokus stavlja povećanje cijena mrežarine "koje je nemoguće izbjeći" i postepeni "početak procesa usklađivanja cijena električne energije na tržišnoj osnovi, uz istovremenu zaštitu ugroženih kupaca"

Ključni događaji u 2026. godini za Bosanskohercegovački komitet elektroenergetičara (CIGRE) biće povećanje fleksibilnosti u elektroenergetskom sistemu (putem preusmjerenja i skladištenja energije), učešće na zasjedanju Međunarodne CIGRE, Pariz 2026, za koje je pripremljeno deset naučnih referata, i organizacija 5. savjetovanja distributera električne energije CIRED.

Najavio je to predsjednik ove asocijacije Zijad Bajramović povodom sjednice Upravnog odbora CIGRE BiH zakazane za danas u Sarajevu.

Upravni odbor će, kako je rečeno Feni, sagledati rezultate aktivnosti u godini koja ističe i pri tom se fokusirati na više tehničkih, organizacionih i ekonomskih pitanja koja će biti aktuelna i u idućoj godini.

hitna pomoc uvidjaj

Srbija

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

Bajramović za ovu priliku u fokus stavlja povećanje cijena mrežarine "koje je nemoguće izbjeći" i postepeni "početak procesa usklađivanja cijena električne energije na tržišnoj osnovi, uz istovremenu zaštitu ugroženih kupaca".

- Od početka 2026. godine počinje primjena evropskih taksi na emisije CO₂ (CBAM), koje će u potpunosti obuhvatiti naš izvoz električne energije. Dodatni problem koji stvara CBAM je što onemogućava izvoz i trgovinu električne energije iz obnovljivih izvora, te je neophodno da BiH postane članica u evropskoj asocijaciji izdavatelja garancija porijekla – kazao je Bajramović.

Dodao je da se Bosna i Hercegovina obavezala na uspostavljanje berze električne energije i sistema za trgovanje emisijama, koji će biti pandan evropskom ETS-u. Usvajanje Zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije predstavljaće važan korak ka evropskim integracijama i modernizaciji domaćeg tržišta, ali i preduvjet da električna energija do 2030. godine bude izuzeta od CBAM oporezivanja.

Bh. komitet CUGRE smatra da je potrebno harmonizovati razvojne planove elektroenergetskog sektora zemalja u okruženju u pogledu mrežne integracije, tržišne sinhronizacije, planiranih tehnoloških rješenja i miksova proizvodnog portfolija.

Tehnološki izbori pojedinih zemalja (npr. u pogledu ud‌jela obnovljivih izvora, skladištenja energije ili fleksibilnih kapaciteta) direktno utiču na regionalne tokove energije i mogućnosti prekogranične razmjene, te ih je potrebno uzeti u obzir u nacionalnom planiranju. Prekogranična saradnja jedan je od ključnih aspekata za sigurnost snabdijevanja i dekarbonizaciju i CIGRE će na tome insistirati.

Sprečavanja incidenata u elektroenergetskom sistemu uvršteno je u prioritetne aktivnosti ove strukovne organizacije. Prema riječima predsjednika CIGRE BiH potrebno je dosljedno raditi na primjeni važeće regulative kako na strani operatora sistema, tako i na strani korisnika mreže.

- Analize velikih incidenata se rade prvenstveno zbog sprečavanja sličnih incidenata u budućnosti, a ne radi traženja krivca za incident. Potrebno je implementirati preporuke proizašle iz analiza većih incidenata jer na taj način činimo sve što je moguće da bi sigurnost pogona bila očuvana - zaključio je Zijad Bajramović, predsjednik elektroenergetičara u BiH.

električna energija

cijena

BiH

21

02

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posetiti ljekara?

21

01

Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

20

55

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

20

47

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20

19

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

