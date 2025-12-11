Logo
Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

11.12.2025

17:33

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице
Foto: RTCG

Avionska nesreća dogodila se na Kapinom polju kod Nikšića, a prema prvim informacijama stradao je pilot V. V. (66).

Kako saznaju „Vijesti“, pala je sportska jedrilica kojom je upravljao pilot-instruktor aero-kluba Nikšić. Do nesreće je došlo na sportskom aerodromu Kapino polje, gd‌je se nalazi i hangar aero-kluba.

Očevici tragedije ispričali su policiji da je letjelica – jednosjed, u kojoj je bio pilot-instruktor V. V., pri penjanju nekontrolisano pala na zemlju. Tokom istrage nesreće biće utvrđen tačan uzrok tragedije.

Prema izjavama očevidaca, pretpostavlja se da je kvar na jedrilici vjerovatno izazvao nesreću. Stradali pilot-instruktor imao je višegodišnje iskustvo u avijaciji.

Crna Gora

Nikšić

