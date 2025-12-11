Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Izvor:
Prema saznanjima "Informera", muškarac A.P. predao se sam policiji i priznao je da je pucao na P.G. u Obrenovcu. Prema nezvaničnim saznanjima istog lista, on je u Policijsku stanicu Obrenovac došao u pratnji advokata kada se predao.
Takođe, uhapšen je i Filip Radovanović prema saznanjima "Telegrafa". On je bio ispred restorana kada se dogodila pucnjava, a prijatelj je ranjenog P.G.
Uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u obračunu. Povređeni muškarac je prevezen u bolnicu nakon pucnjave, pogođen je u stomak i nogu.
Filip Radovanović je 2020. godine bio osuđen na osam mjeseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja. On je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu.
Današnja pucnjava u Obrenovcu izbila je, navodno, zbog svađe oko parking mjesta ispred jednog restorana. Izbila je svađa, a onda je osumnjičeni A.P. zapucao i ranio P.G, a tu je bio i Radovanović.
