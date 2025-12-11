Logo
Large banner

Vanbračnu suprugu vrbovao za prostituciju

Izvor:

SRNA

11.12.2025

16:48

Komentari:

0
Ванбрачну супругу врбовао за проституцију

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu muškarca jer je vanbračnu suprugu vrbovao za prostituciju.

On je optužen da je od decembra 2024. godine do 15. marta, silom i zloupotrebom teških prilika vanbračnu suprugu prevozio i predavao drugim licima radi prostitucije.

Osumnjičeni je pritom upotrebljavao fizičku silu i vršio nasilje prema oštećenoj, koristeći činjenicu da je bila u lošim odnosima sa porodicom, a za njene usluge je dobijeni novac zadržavao za sebe, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Optužnica za krivično djelo trgovina ljudima dostavljena je na potvrđivanje Višem sudu u Podgorici.

Podijeli:

Tagovi:

prostitucija

Crna Gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ово је једноставан трик за чишћење и најпрљавије пегле

Savjeti

Ovo je jednostavan trik za čišćenje i najprljavije pegle

1 h

0
Камерин Мегнес, пјевачица

Scena

Poznata pjevačica (26) poginula u saobraćajnoj nesreći

1 h

0
Сенатор пољске странке ПиС, Војћех Скуркјевич, изазвао је буру у јавности након што је у парламенту ушао у вербални сукоб с новинарком Џастином Доброш-Ораш и потом је, без њеног допуштења, додиривао.

Svijet

Poznati političar napravio skandal: Novinarki poručio da je "praznoglava", pa počeo da je pipa po tijelu

1 h

0
Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати

Zanimljivosti

Četiri znaka koja se uvijek zaljubljuju u ljude koje ne mogu imati

1 h

0

Više iz rubrike

Вода ријека

Region

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

3 h

0
Скочио у ледену Саву и спашавао мигранте: Дерали су се и плутали

Region

Skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: Derali su se i plutali

4 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Sramotna presuda: Ustaški pozdrav nije prekršaj

4 h

0
Још једна жртва преврнутог чамца у Сави

Region

Još jedna žrtva prevrnutog čamca u Savi

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner