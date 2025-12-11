Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu muškarca jer je vanbračnu suprugu vrbovao za prostituciju.

On je optužen da je od decembra 2024. godine do 15. marta, silom i zloupotrebom teških prilika vanbračnu suprugu prevozio i predavao drugim licima radi prostitucije.

Osumnjičeni je pritom upotrebljavao fizičku silu i vršio nasilje prema oštećenoj, koristeći činjenicu da je bila u lošim odnosima sa porodicom, a za njene usluge je dobijeni novac zadržavao za sebe, saopšteno je iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Optužnica za krivično djelo trgovina ljudima dostavljena je na potvrđivanje Višem sudu u Podgorici.