Skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: Derali su se i plutali

Mi smo bili na splavu, slavili smo rođendan, od‌jednom smo čuli dreku, ali smo mislili da se radi o čagljevima iz susjednog Broda. Nakon 10 sekundi vid‌jeli smo ljude kako plutaju u Savi.

Rekao je ovo Tvrtko Vidović, jedan od onih koji je unesrećenima prvi priskočio, nakon što se grupa migranata jutros, 11. decembra, prevrnula u ledenu Savu iz čamca u Slavonskom Brodu.

Prema posljednjim informacijama, u čamcu je bilo ukupno 13 ljudi. Troje ih je poginulo, jednog su izvukli mrtvog, drugi je preminuo na putu do bolnice, a treći u bolnici.

Policija je objavila kako je pronašla dokumente još jednog migranta koji nije zaprimljen u bolnici pa i njega traže.

Vidović dodaje kako je bila velika magla, kako su odmah upalili sva svjetla i pokušali pomoći unesrećenima.

"Bili smo uvjereni da su u čamcu, ali ne oni su plutali u vodi, brzo je došla i policija", govori Tvrtko, prenosi "24sata.hr."

"Žena zapela u granje"

Dodaje kako je i on pomogao jednoj unesrećenoj ženi.

"Jedna žena je zapela u granje, bacili smo joj uže, ona nije imala više snage, nakon toga sam ja ušao u Savu i pomogao joj. Nije me bilo strah", ispričao je.

Kako kažu ljudi su se u Savi derali neko vrijeme.

"Ljudi su se jedno 40 minuta derali i plutali do bivšeg restorana Brođanka. Probao sam odvezati jedan čamac ali nisam uspio imao je dva lokota na sebi", ispričao je Vidović.

Podsjetimo, policija je potvrdila kako su jutros zaprimili dojavu da se u rijeku Savu na području Slavonskog Broda prevrnuo čamac te da se više osoba nalazi u rijeci i traži pomoć.

Državljanin BiH u bolnici

Na mjesto događaja su upućene policijske patrole. Pozvane su i druge hitne službe.

"Policijski službenici su odmah priskočili u pomoć te iz hladne rijeke Save izvukli 13 osoba (stranih državljana)", rekli su iz policije.

Dodali su i kako je osoba, državljanin BiH, koja se dovodi u vezu s počinjenjem krivičnog d‌jela, takođe u bolnici i pod nadzorom policijskih službenika.

"Policijski službenici nastavljaju dalji rad i kriminalističko istraživanje na utvrđivanju činjenica i okolnosti navedenog događaja", zaključili su iz policije.